У Німеччині підійшов до завершення чемпіонат світу з біатлону. У неділю в Обергофі відбулися масстарти серед чоловіків та жінок, де тріумфували шведи – Себастьян Самуельссон та Ханна Еберг.

До теми Треті з кінця: жіноча збірна України з біатлону провалила естафету на ЧС-2023

Для України цей ЧС пройшов не надто вдало. У 12-ти змаганнях прийняли участь дванадцять наших спортсменів (по шість чоловіків та жінок). Жодному з них не підкорилась бодай одна медаль. Такого не траплялось аж 14 років.

Загалом на ЧС-2023 в Обергофі було розіграно 12 комплектів медалей. Чоловіки змагались у спринті, гонці переслідування, масстарті, індивідуальних гонках, а також класичній та змішаній естафеті.

Лише шість країн підіймались на подіум під час чемпіонату світу-2023. Переможницею стала збірна Норвегії, яка була найкращою на четвертому ЧС поспіль.

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Представникам цієї скандинавської країни підкорились 13 медалей, у тому числі п'ять золотих. Всі вони на рахунку Йоханнеса Бьо. Останній день Мундіаля дозволив вийти не друге місце Швеції, тоді як Франція стала третьою.

Медальний залік ЧС-2023 в Обергофі: