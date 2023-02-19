В Германии подошел к завершению чемпионат мира по биатлону. В воскресенье в Обергофе прошли масстарты среди мужчин и женщин, где торжествовали шведы – Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг.
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Для Украины этот ЧМ прошел не слишком удачно. В 12 соревнованиях приняли участие двенадцать наших спортсменов (по шесть мужчин и женщин). Ни одному из них не подчинилась хотя бы одна медаль. Такого не случалось 14 лет.
В общей сложности на ЧМ-2023 в Обергофе было разыграно 12 комплектов медалей. Мужчины соревновались в спринте, гонке преследования, масстарте, индивидуальных гонках, а также в классической и смешанной эстафете.
Только шесть стран поднимались на подиум во время чемпионата мира-2023. Победительницей стала сборная Норвегии, которая была лучшей на четвертом ЧМ подряд.
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Представителям этой скандинавской страны подчинились 13 медалей, в том числе пять золотых. Все они на счету Йоханнеса Бё. Последний день Мундиаля позволил выйти на второе место Швеции, тогда как Франция стала третьей.
Медальный зачет ЧМ-2023 в Обергофе:
|МЕСТО
|СТРАНА
|ЗОЛОТО
|СЕРЕБРО
|БРОНЗА
|1
|Норвегия
|5
|5
|3
|2
|Швеция
|3
|3
|5
|3
|Франция
|2
|0
|2
|4
|Германия
|1
|2
|0
|5
|Италия
|1
|1
|2
|6
|Австрия
|0
|1
|0