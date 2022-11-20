Несмотря на законы Катара: как три сектора эквадорцев требовали пиво у хозяина ЧМ-2022 – веселое видео

На стадионах Мундиаля запретили продажу алкогольных напитков из-за запрета в мусульманской стране. Это крайне не понравилось сотням прибывших в Катар фанатов Эквадора.

На чемпионате мира 2022 года был отыгран первый матч. В дебютной игре Эквадор оказался сильнее Катара благодаря дублю Эннера Валенсии.

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Этот Мундиаль стал необычным для болельщиков. Из-за запрета на распитие алкоголя в людных местах на стадионах не продают алкогольное пиво, пишет 24 канал. Его можно использовать только в организованных фан-зонах.

Такое решение ФИФА и властей Катара возмутило эквадорских фанатов, преодолевших тысячи километров ради праздника футбола. Три сектора с фанатами "триколора" скандировали во время игры "Queremos cerveza", что в переводе с испанского означает "Хотим пива".

Кроме употребления алкоголя на стадионах, в Катар и так много вопросов как организатор чемпионата мира. Язык при уголовной ответственности за гомосексуальность, ненормальные условия труда для мигрантов и сотни смертей рабочих при подготовке к Мундиалю.

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К слову, это первый чемпионат мира по истории. который сместили на зиму посреди сезона. Все из-за аномальных температурных режимов летом в Катаре, во время которых невозможно проводить футбольные поединки.