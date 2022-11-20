На чемпіонаті світу 2022 був відіграний перший матч. У дебютній грі Еквадор виявився сильнішим за Катар завдяки дублю Еннера Валенсії.

До теми Не допоміг і суддівський фейл: Катар поступився Еквадору в першому матчі ЧС-2022 – відео голів

Цей Мундіаль став незвичним для вболівальників. Через заборону на розпиття алкоголю в людних місцях на стадіонах не продають алкогольне пиво, пише 24 канал. Його можна вживати лише у організованих фан-зонах.

Таке рішення ФІФА та влади Катару обурило еквадорських фанатів, які подолали тисячі кілометрів заради свята футболу. Три сектори з фанатами "триколору" скандували під час гри "Queremos cerveza", що у перекладі з іспанської значить "Хочемо пива".

Окрім вживання алкоголю на стадіонах, до Катару і так багато питань як до організатора чемпіонату світу. Мова при кримінальну відповідальність за гомосексуальність, ненормальні умови праці для мігрантів та сотні смертей робочих під час підготовки до Мундіалю.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

До слова, це перший чемпіонат світу в історії. який змістили на зиму посеред сезону. Все через аномальні температурні режими влітку в Катарі, під час яких неможливо проводити футбольні поєдинки.