Мексика не вышла из группы чемпионата мира впервые с 1986 года
Мексика упустила шансы на выход из группы чемпионата мира на 95 минуте решающей игры, пропустив гол от Саудовской Аравии. До этого команда играла в плей-офф турнира на протяжении более 30 лет.
Польша и Мексика финишировали с одинаковым количеством очков – по 4. Впрочем, мексиканцы пропустили поляков на второе место из-за худшей разницы забитых мячей.
К слову , Польша могла вылететь из ЧМ-2022 из-за подбрасывания монеты, но спас гол Саудовской Аравии.
Выступления Мексики на чемпионатах мира
- 1986 – 1 место в группе, вылет в четвертьфинале от Германии,
- 1990 – не участвовала,
- 1994 – 1 место в группе, вылет в 1/8 финала от Болгарии,
- 1998 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Германии,
- 2002 – 1 место в группе, вылет в 1/8 финала от США,
- 2006 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Аргентины,
- 2010 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Аргентины,
- 2014 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Нидерландов,
- 2018 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Бразилии,
- 2022 – 3 место в группе.
Несмотря на постоянные выходы из группы, Мексика чаще всего прекращала борьбу в первом раунде плей-офф – 1/8 финала.
Вылет на чемпионате мира-2022 был очень драматичным для Мексики. После ничьей с Польшей и поражения от Аргентины в матче с Саудовской Аравией "ацтекам" нужна была только победа.
Впрочем, из-за одинакового количества очков и голов с Польшей выход из группы мог решаться путем подсчета желтых карт или даже жребием.
Но гол Саудовской Аравии на 95-й минуте игры подарил праздник сборной Польши и забрал шансы на выход в плей-офф сборной Мексики.