Польша и Мексика финишировали с одинаковым количеством очков – по 4. Впрочем, мексиканцы пропустили поляков на второе место из-за худшей разницы забитых мячей.

К слову , Польша могла вылететь из ЧМ-2022 из-за подбрасывания монеты, но спас гол Саудовской Аравии.

Выступления Мексики на чемпионатах мира

1986 – 1 место в группе, вылет в четвертьфинале от Германии,

– 1 место в группе, вылет в четвертьфинале от Германии, 1990 – не участвовала,

– не участвовала, 1994 – 1 место в группе, вылет в 1/8 финала от Болгарии,

– 1 место в группе, вылет в 1/8 финала от Болгарии, 1998 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Германии,

– 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Германии, 2002 – 1 место в группе, вылет в 1/8 финала от США,

– 1 место в группе, вылет в 1/8 финала от США, 2006 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Аргентины,

– 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Аргентины, 2010 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Аргентины,

– 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Аргентины, 2014 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Нидерландов,

– 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Нидерландов, 2018 – 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Бразилии,

– 2 место в группе, вылет в 1/8 финала от Бразилии, 2022 – 3 место в группе.

Несмотря на постоянные выходы из группы, Мексика чаще всего прекращала борьбу в первом раунде плей-офф – 1/8 финала.

Вылет на чемпионате мира-2022 был очень драматичным для Мексики. После ничьей с Польшей и поражения от Аргентины в матче с Саудовской Аравией "ацтекам" нужна была только победа.

Впрочем, из-за одинакового количества очков и голов с Польшей выход из группы мог решаться путем подсчета желтых карт или даже жребием.

Но гол Саудовской Аравии на 95-й минуте игры подарил праздник сборной Польши и забрал шансы на выход в плей-офф сборной Мексики.