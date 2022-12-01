Польща та Мексика фінішували з однаковою кількістю очок – по 4. Втім, мексиканці пропустили поляків на друге місце через гіршу різницю забитих-пропущених м'ячів.

До слова Польща могла вилетіти з ЧС-2022 через підкидання монети, але врятував гол Саудівської Аравії

Виступи Мексики на чемпіонатах світу

  • 1986 – 1 місце в групі, виліт у чвертьфіналі від Німеччини,
  • 1990 – не брала участі,
  • 1994 – 1 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Болгарії,
  • 1998 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Німеччини,
  • 2002 – 1 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від США,
  • 2006 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Аргентини,
  • 2010 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Аргентини,
  • 2014 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Нідерландів,
  • 2018 – 2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу від Бразилії,
  • 2022 – 3 місце в групі.

Попри постійні виходи з групи, Мексика найчастіше припиняла боротьбу в першому ж раунді плей-офф – 1/8 фіналу.

Виліт на чемпіонаті світу-2022 був дуже драматичним для Мексики. Після нічеєї з Польщею та поразки від Аргентини в матчі з Саудівською Аравією "ацтекам" потрібна була лише перемога.

Втім, через однакову кількість очок і голів з Польщею вихід з групи міг вирішуватися шляхом підрахунку жовтих карток або навіть жеребом.

Та гол Саудівської Аравії на 95 хвилині гри подарував свято збірній Польщі та забрав шанси на вихід у плей-оф збірної Мексики.