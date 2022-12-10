На чемпионате мира-2022 прошел уже 18-й игровой день, в котором оба матча завершились сериями пенальти. 24 канал подводит итоги первых двух матчей 1/4 финала.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Хорватия – Бразилия 1:1 (пен. – 4:2) (Неймар, 105+1 – Петкович, 117)

(Неймар, 105+1 – Петкович, 117) Нидерланды – Аргентина 2:2 (пен. – 3:4) (Вегхорст, 83, Вегхорст, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пен.))

Фаворит покидает Мундиаль

Битва Бразилии и Хорватии считалась едва ли не самой очевидной среди всех дуэлей 1/4 финала. Несмотря на статус вицечемпиона мира, подопечные Далича заметно уступали классу команде, которую считали главным претендентом на чемпионство.

Впрочем, "клетки" смогли сыграть на характере и воспользовались небольшой улыбкой Фортуны. Если в первом тайме была равная игра, то после перерыва бразильцы имели все шансы добить оппонента.

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Хорваты же дотерпели до экстратаймов, а там счет в игре открыл Неймар после красивой комбинации в стенку. Но когда показалось, что "клетки" не найдут в себе силы на камбэк, они провели поразительную контратаку за три минуты до конца.

Гол Петковича помог европейской команде перевести игру в серию пенальти, где снова на высоте был парировавший два удара Доминик Ливакович. В общей сложности это была победа вратаря, ведь еще в игре он совершил более 10 сейвов.

Видеообзор матча Хорватия – Бразилия:

Несказанное последнее слово Тите

Бразилия довольно неожиданно прощается с Мундиалем, не сумев даже до полуфинала дойти при достаточно несложной сетке. Возможно, это был последний ЧМ для 30-летнего Неймара, хотя шансы уехать в США, Канаду и Мексику за четыре года остаются. А вот для кого это был последний поединок со сборной Бразилии, так это для тренера.

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Тите покинул команду после шестилетнего периода управления "селесао". Вместе с ним команда выигрывала Копа Америка, а вот на Мундиалях коуч так и не смог преодолеть четвертьфинальный барьер.

Лучший матч на ЧМ-2022

В вечерней игре сошлись почти равные по классу соперники и подарили болельщикам, пожалуй, самый горячий поединок этого Мундиаля. Нидерланды проваливали игру против Аргентины долгое время.

Героем встречи был Лионель Месси. Нападающий сначала перед перерывом отдал роскошный ассист на Молину, а на 73 минуте сам реализовал пенальти. Впрочем, "оранжевые" умудрились создать камбек.

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Спас "страну тюльпанов" форвард Бешикташа Воут Вегхорст. После появления на смену он сначала забил головой из навеса. А на 11-й компенсированной минуте голландец стал частью гениального штрафного, сравнив счет.

Аргентина – новый фаворит?

Однако игровое преимущество "альбиселесте" было очевидным. Именно подопечные Скалони контролировали игру в экстратаймах и были ближе к победному голу. Впрочем, судьба путевки в полуфинал разрешилась в серии пенальти.

Эмилиано Мартинес показал, что он куда более классный вратарь, чем Нопперт. Кипер Астон Виллы парировал удары от ван Дейка и Бергейса и провел свою команду дальше.

Видеообзор матча Нидерланды – Аргентина:

В 1/2 финала Аргентина сыграет как раз с хорватами, четыре года назад вынесшими их в группе ЧМ-2018. Впрочем, именно южноамериканцы сейчас выглядят убедительнее и имеют все шансы доказать свое право на финал. После вылета Бразилии именно их можно называть основными фаворитами.

Соловьиная песня ван Гаала

Легендарный Луи провел свой последний матч у руля национальной сборной. Еще перед ЧМ 71-летний специалист говорил, что не собирается оставаться в должности после турнира.

Специалист трижды возглавлял Нидерланды за свою карьеру. Первый блин вышел на нет, в 2000-2001 годах он не смог вывести команду на ЧМ в Японии и Южной Корее.

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Возвращение через 11 лет оказалось более удачным. Луи завоевал путевку на ЧМ-2014 в Бразилии и там запомнился яркой игрой, разгромив в первом же матче действующих чемпионов Испанию со счетом 5:1.

Тогда "оранжевые" завоевали бронзовые награды, а путь в финал им перекрыла как раз Аргентина (и тоже в серии пенальти). Теперь же ван Гаал остановился на стадии четвертьфинала, но вот это последнее его слово (вернее последний матч) запомнится фанатам на долгие годы.