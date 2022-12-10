На чемпіонаті світу-2022 пройшов вже 18-ий ігровий день, у якому обидва матчі завершились серіями пенальті. 24 канал підбиває підсумки перших двох матчів 1/4 фіналу.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Хорватія – Бразилія 1:1 (пен. – 4:2) (Неймар, 105+1 – Петкович, 117)

(Неймар, 105+1 – Петкович, 117) Нідерланди – Аргентина 2:2 (пен. – 3:4) (Вегхорст, 83, Вегхорст, 90+11 – Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.))

Фаворит залишає Мундіаль

Битва Бразилії і Хорватії вважалась ледь не найбільш очевидною серед всіх дуелей 1/4 фіналу. Попри статус віцечемпіона світу, підопічні Даліча помітно поступались за класом команді, яку вважали головним претендентом на чемпіонство.

Втім "картаті" змогли зіграти на характері та скористались невеличкою посмішкою Фортуни. Якщо у першому таймі була рівна гра, то по перерві бразильці мали всі шанси добити опонента.

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Хорвати ж дотерпіли до екстратаймів, а там рахунок у грі відкрив Неймар після красивої комбінації у стінку. Але коли здалось, що "картаті" не знайдуть в собі сили на камбек, вони провели разючу контратаку за три хвилини до кінця.

Гол Петковича допоміг європейській команді перевести гру у серію пенальті, де знову на висоті був Домінік Лівакович, який парирував два удари. Загалом це була перемога воротаря, адже ще у грі він здійснив понад 10 сейвів.

Відеоогляд матчу Хорватія – Бразилія:

Несказане останнє слово Тіте

Бразилія доволі неочікувано прощається з Мундіалем, не зумівши навіть до півфіналу дійти при доволі нескладній сітці. Можливо, це був останній ЧС для 30-річного Неймара, хоча шанси поїхати у США, Канаду і Мексику за чотири роки залишаються. А ось для кого це точно був останній поєдинок зі збірною Бразилії, так це для тренера.

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Тіте залишив команду після шестирічного періоду керування "селесао". Разом з ним команда вигравала Копа Америка, а ось на Мундіалях коуч так і не зміг подолати чвертьфінальний бар'єр.

Найкращий матч на ЧС-2022

У вечірній грі зійшлись майже рівні за класом суперники і подарували вболівальникам, мабуть, найгарячіший поєдинок цього Мундіаля. Нідерланди провалювали гру проти Аргентини довгий час.

Героєм зустрічі був Ліонель Мессі. Нападник спочатку перед перервою віддав розкішний асист на Моліну, а на 73 хвилині сам реалізував пенальті. Втім "помаранчеві" примудрились створити камбек.

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Врятував "країну тюльпанів" форвард Бешикташа Воут Вегхорст. Після появи на заміну він спочатку забив головою з навісу. А на 11-ій компенсованій хвилині голандець став частиною геніального штрафного, зрівнявши рахунок.

Аргентина – новий фаворит?

Проте ігрова перевага "альбіселесте" була очевидною. Саме підопічні Скалоні контролювали гру в екстратаймах і були ближче до переможного голу. Втім, доля путівки у півфінал вирішилась у серії пенальті.

Еміліано Мартінес показав, що він куди більш майстерний воротар, ніж Нопперт. Кіпер Астон Вілли парирував удари від ван Дейка та Бергейса і провів свою команду далі.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Аргентина:

В 1/2 фіналу Аргентина зіграє як раз з хорватами, які чотири роки тому винесли їх в групі ЧС-2018. Втім саме південноамериканці нині виглядають переконливіше і мають всі шанси довести своє право на фінал. Після вильоту Бразилії саме їх можна називати основними фаворитами.

Солов'їна пісня ван Гаала

Легендарний Луї провів свій останній матч біля керма національної збірної. Ще перед ЧС 71-річний фахівець говорив, що не збирається залишатись на посаді після турніру.

Спеціаліст тричі очолював Нідерланди за свою кар'єру. Перший млинець вийшов нанівець, у 2000-2001 роках він не зміг вивести команду на ЧС в Японії та Південній Кореї.

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Повернення через 11 років виявилось більш вдалим. Луї здобув путівку на ЧС-2014 у Бразилії і там запам'ятався яскравою грою, розгромивши у першому ж матчі чинних чемпіонів Іспанію з рахунком 5:1.

Тоді "помаранчеві" здобули бронзові нагороди, а шлях у фінал їм перекрила як раз Аргентина (і теж у серії пенальті). Тепер же ван Гаал зупинився на стадії чвертьфіналу, але ось це останнє його слово (вірніше, останній матч) запам'ятається фанатам на довгі роки.