Польша удивляет, Мбаппе зажигает, Англия выносит: итоги дня ЧМ-2022 4 декабря

Подводим итоги воскресных матчей 1/8 финала. Поляки дали бой французам, но покинули Мундиаль, в то время как Сенегал не смог создать проблем для подопечных Саутгейта.

На чемпионате мира-2022 подошел к концу уже 15-й игровой день, в котором всего было забито семь голов. 24 канал подводит итоги еще двух матчей 1/8 финала.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Франция – Польша 3:1 (Жиру, 44, Мбаппе, 74, Мбаппе, 90+1 – Левандовски, 90+9 (пен.))

(Жиру, 44, Мбаппе, 74, Мбаппе, 90+1 – Левандовски, 90+9 (пен.)) Англия – Сенегал 3:0 (Хендерсон, 38, Кейн, 45+2, Сака, 57)

Польша наконец-то понравилась, но вылетела

Несмотря на проход в плей-офф, команда Чеслава Михневича получила немало критики за неслаженную игру в группе и банальное везение. Неудивительно, ведь если бы не гений Войцеха Щенсны, отразившего два пенальти, команды не было бы в 1/8 финала.

Впрочем у "Кадры" получилось оставить после себя на исходе неплохое впечатление. Польша была на голову слабее действующих чемпионов мира французов, но дали неплохой бой и организовали активный прессинг.

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Более того, полякам наконец-то удавалось организовывать опасные моменты, но защита соперника была на высоте. Шансов одолеть Францию почти не было, но поляки смогли напрячь чемпионов и показать, что умеют играть на высоком уровне.

Видеообзор матча Франция – Польша:

Мбаппе в огне

Главным фактором успеха французов была игра Килиана Мбаппе. Форвард ПСЖ снова показал свою гениальную сущность и сделал результат, записав на свой счет дубль и результативную передачу.

Для Килиана это были восьмой и девятый голы на чемпионатах мира (4 раза он забил в 2018-м и 5 – сейчас). По этому показателю он уже опередил таких мастеров, как Марадона, Ривалдо, Феллер и Роналду. И это ему всего 23 года!

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Чуть-чуть может настораживать зависимость "Ле Блэ" от игры Мбаппе, но пока форвард не дает повода сомневаться в себе. Возможно, уже на следующем ЧМ Килиан опередит лучшего бомбардира всех ЧМ Клозе, у которого 16 точных ударов.

Англия продолжает поражать в нападении

У подопечных Саутгейта репутация не слишком яркой команды, но неплохие результаты на последних мейджорах нивелировали критику. Теперь же "три льва" показывают в полной мере весь свой атакующий потенциал.

В ворота Ирана англичане забили шесть раз, в ворота валлийцев – три. Теперь же команда оторвалась на Сенегале, не сыгравшем достаточно надежно в защите.

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Первый свой гол на турнире забил Кейн, а Фоден записал на свой счет два ассиста. При этом в команде остаются на скамье Грилиш и Решфорд, которые в необходимые моменты могут усилить нападение.

Теперь же команду Саутгейта ждет Франция, где будет совсем другая игра. Соперник куда высшего класса, чем Иран, Уэльс или Сенегал, поэтому не стоит рассчитывать на многие головы от Англии. Но успешный результат все спишет и всех простит.

Видеообзор матча Англия – Сенегал: