На чемпіонаті світу-2022 добіг кінця вже 15-ий ігровий день, у якому всього було забито аж сім голів. 24 канал підбиває підсумки ще двох матчів 1/8 фіналу.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Франція – Польща 3:1 (Жиру, 44, Мбаппе, 74, Мбаппе, 90+1 – Левандовський, 90+9 (пен.))

(Жиру, 44, Мбаппе, 74, Мбаппе, 90+1 – Левандовський, 90+9 (пен.)) Англія – Сенегал 3:0 (Хендерсон, 38, Кейн, 45+2, Сака, 57)

Польща нарешті сподобалась, але вилетіла

Попри прохід у плей-офф команда Чеслава Міхневича отримала чимало критики за незлагоджену гру у групі та банальне везіння. Не дивно, адже якби не геній Войцеха Щенсни, який відбив два пенальті, команди не було б в 1/8 фіналу.

Втім у "Кадри" вийшло залишити по собі на сам кінець непогане враження. Польща була на голову слабша за чинних чемпіонів світу французів, але дали непоганий бій і організували активний пресинг.

Читайте також Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром збірної Франції: відео голу у ворота Польщі на ЧС-2022

Ба більше, полякам нарешті вдавалось організовувати небезпечні моменти, але захист суперника був на висоті. Шансів подолати Францію майже не було, але поляки змогли напружити чемпіонів та показати, що вміють грати на високому рівні.

Відеоогляд матчу Франція – Польща:

Мбаппе у вогні

Головним фактором успіху французів була гра Кіліана Мбаппе. Форвард ПСЖ знову показав свою геніальну сутність і зробив результат, записавши на свій рахунок дубль та результативну передачу.

Для Кіліана це були восьмий і дев'ятий голи на чемпіонатах світу (4 рази він забив у 2018-му і 5 – зараз). За цим показником він вже випередив таких майстрів як Марадона, Рівалдо, Феллер та Роналду. І це йому всього 23 роки!

До теми Футболіст Франції вийшов на поле із ланцюжком: судді помітили порушення лише наприкінці тайму

Трохи може насторожувати залежність "Ле Бле" від гри Мбаппе, але поки форвард не дає приводу сумніватися в собі. Можливо, вже на наступному ЧС Кіліан випередить найкращого бомбардира всіх ЧС Клозе, у якого 16 точних ударів.

Англія продовжує вражати в нападі

Підопічні Саутгейта мають репутацію не надто яскравої команди, але непогані результати на останніх мейджорах нівелювали критику. Тепер же "три леви" показують сповна весь свій атакувальний потенціал.

У ворота Ірану англійці забили шість разів, у ворота валлійців – три. Тепер же команда відірвалась на Сенегалі, який не зіграв достатньо надійно в захисті.

Читайте також Японія вже двічі здолала фаворитів на ЧС-2022: чи зможуть "самураї" здивувати у грі з Хорватією

Перший свій гол на турнірі забив Кейн, а Фоден записав на свій рахунок два асисти. При цьому у команді залишаються на лаві Гріліш та Решфорд, які в необхідні моменти можуть посилити напад.

Тепер же на команду Саутгейта чекає Франція, де буде зовсім інша гра. Суперник куди вищого класу, ніж Іран, Уельс чи Сенегал, тому не варто розраховувати на багато голів від Англії. Але успішний результат все спише і всіх пробачить.

Відеоогляд матчу Англія – Сенегал: