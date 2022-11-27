Итоги восьмого дня ЧМ-2022: Марокко шокирует, Германия спасается, Канада забивает и вылетает

В Катаре завершился очередной игровой день Мундиаля, подаривший фанатам несколько сенсаций и немало голов. Подводим итоги чемпионата мира за 27 ноября.

На чемпионат мира 2022 года подошел к концу восьмой игровой день, в котором было забито 10 голов. 24 канал подводит итоги второго тура в группах E и F.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Япония – Коста-Рика 0:1 (Фуллер, 81)

(Фуллер, 81) Бельгия – Марокко 0:2 (Саисс, 73, Абухлаль, 90+2)

(Саисс, 73, Абухлаль, 90+2) Хорватия – Канада 4:1 (Крамарич, 36, Левая, 44, Крамарич, 70, Майер, 90+4 – Дэвис, 2)

(Крамарич, 36, Левая, 44, Крамарич, 70, Майер, 90+4 – Дэвис, 2) Испания – Германия 1:1 (Мората, 62 – Фуллькруг, 83)

Япония подложила себе свинью

Команда Мориасу стала одним из открытий первого тура, сенсационно одолев Германию. Победа над откровенно слабыми аутсайдером в лице Коста-Рики почти гарантировала бы "самураям" выход в плей-офф.

Япония владела инициативой, но сильно транжирила свои моменты. К тому же костариканцы надежнее играли в защите, а в конце игры ошеломили соперника. Подопечные Суареса забили с единственного своего удара в створ ворот благодаря рикошету от кипера.

Читайте также Защитник сборной Португалии сломал ребра на тренировке, ему уже посвящают следующие победы

Похоже, что азиатская сборная не ожидала такого от соперника и даже была не против ничьей. Впрочем, проигрыш в этом матче ставит выход японцев дальше под большой вопрос – нужно брать баллы с невероятной Испанией. И то ничья тоже не гарантирует им 1/8 финала. Итак, сами себя и похоронили.

Видеообзор матча Япония – Коста-Рика:

Марокко – фаворит группы

"Львы Атласа" впечатляют! В первом туре марокканцы ничем не уступали хорватам и смогли взять один балл. Теперь же подопечные Реграги вчистую обыграли Бельгию, другого медалиста прошлого Мундиаля.

Марокканцы были острее в атаке, да еще и Куртуа привез гол в свои ворота. Бельгия без Лукаку и Эдена Азара в оптимальной форме оказалась крайне беззубой.

По теме Сенсационный результат на ЧМ-2022 привел к массовым столкновениям сразу в двух странах Европы

Африканцам достаточно сыграть вничью с Канадой для прохода дальше, а победа дает шансы на первое место. А вот бельгийцам нужно выигрывать у крепкой Хорватии. С такой игрой в нападении тяжело верится в успех "красных дьяволов".

Видеообзор матча Бельгия – Марокко:

Канада понравилась, но вылетела

Подопечным Хердмана симпатизировал чуть ли не каждый нейтральный болельщик. Сборная абсолютно нефутбольной страны вышла впервые за 36 лет на Мундиаль и круто показала себя в игре с бельгийцами, хоть и проиграла.

С хорватами "кленовые" сильно начали, забив уже на второй минуте свой первый гол в истории на ЧМ. Однако команда заигралась в атаке и присела после первого же гола в свои ворота.

Интересно знать Работник из Кении стал настоящей звездой ЧМ в Катаре: забавные видео

Хорватия же банально дождалась своего момента и дальше в классе разбиралась с неорганизованной защитой Канады. "Кленовые" уж точно не выйдут в плей-офф, тогда как подопечным Далича достаточно не проиграть кризисной Бельгии.

Видеообзор матча Хорватия – Канада:

Германия в игре, но есть вопросы

После провала в матче с японцами подопечные Флик оказались в крайне критической ситуации – нужно выигрывать два матча, в том числе с испанцами. Так предполагалось до раннего матча воскресенья.

Коста-Рика сделала подарок немцам, остановив Японию. Теперь же Бундестим мог позволить себе потерять очки с Испанией. Однако немцы решительно начали игру и были настойчивее в первом тайме (даже забили, но из офсайда).

Стоит увидеть Бисиклета Ришарлисона, шок для Аргентины и Германии: топ-5 голов первого тура ЧМ-2022

Однако после перерыва Испания открыла счет, поставив соперника в непростое положение. Это мотивировало соперника атаковать с куда большей энергией. И в итоге таки забили усилиями круто вышедшего на замену Фуллькруга.

На победу у Бундестима сил не хватило, но все равно имеет неплохие шансы на плей-офф. Надо обязательно переигрывать Коста-Рику, а в случае теряния очков от испанцев Германии нужно выигрывать с большим счетом. Как показала игра первого тура, разобрать центральноамериканцев на запчасти можно.

Видеообзор матча Испания – Германия: