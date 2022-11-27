На чемпіонат світу 2022 підійшов до кінця восьмий ігровий день, у якому було забито 10 голів. 24 канал підбиває підсумки другого туру в групах E та F.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Японія – Коста-Рика 0:1 (Фуллер, 81)

(Фуллер, 81) Бельгія – Марокко 0:2 (Саїсс, 73, Абухлаль, 90+2)

(Саїсс, 73, Абухлаль, 90+2) Хорватія – Канада 4:1 (Крамаріч, 36, Лівая, 44, Крамаріч, 70, Маєр, 90+4 – Девіс, 2)

(Крамаріч, 36, Лівая, 44, Крамаріч, 70, Маєр, 90+4 – Девіс, 2) Іспанія – Німеччина 1:1 (Мората, 62 – Фуллькруг, 83)

Японія підклала собі свиню

Команда Моріясу стала одним із відкриттів першого туру, сенсаційно здолавши Німеччину. Перемога над відверто слабкими аутсайдером у особі Коста-Рики майже гарантувала би "самураям" вихід у плей-офф.

Японія володіла ініціативою, але сильно транжирила свої моменти. До того ж костариканці надійніше грали у захисті, а в кінці гри приголомшили суперника. Підопічні Суареса забили з єдиного свого удару у ствір воріт завдяки рикошету від кіпера.

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Схоже, що азійська збірна не очікувала такого від суперника і навіть була не проти нічиєї. Втім програш у цьому матчі ставить вихід японців далі під велике питання – треба брати бали з неймовірною Іспанією. І то, нічия теж не гарантує їм 1/8 фіналу. Отже, самі себе і поховали.

Відеоогляд матчу Японія – Коста-Рика:

Марокко – фаворит групи

"Леви Атласу" вражають! У першому турі марокканці нічим не поступались хорватам і змогли взяти один бал. Тепер же підопічні Реграгі вчисту переграли Бельгію, іншого медаліста минулого Мундіалю.

Марокканці були гострішими в атаці, та ще і Куртуа привіз гол у свої ворота. Бельгія ж без Лукаку і Едена Азара в оптимальній формі виявилась вкрай беззубою.

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Африканцям достатньо зіграти внічию з Канадою для проходу далі, а перемога дає шанси на перше місце. А ось бельгійцям треба вигравати у міцної Хорватії. З такою грою в нападі важко віриться в успіх "червоних дияволів".

Відеоогляд матчу Бельгія – Марокко:

Канада сподобалась, але вилетіла

Підопічним Хердмана симпатизував ледь не кожен нейтральний вболівальник. Збірна абсолютно нефутбольної країни вийшла вперше за 36 років на Мундіаль і круто показала себе у грі з бельгійцями, хоч і програла.

З хорватами "кленові" сильно почали, забивши вже на другій хвилині свій перший гол в історії на ЧС. Проте команда загралась в атаці і присіла після першого ж голу у свої ворота.

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Хорватія ж банально дочекалась свого моменту і далі на класі розбиралась із неорганізованим захистом Канади. "Кленові" вже точно не вийдуть в плей-офф, тоді як підопічним Даліча достатньо не програти кризовій Бельгії.

Відеоогляд матчу Хорватія – Канада:

Німеччина у грі, але є питання

Після провалу в матчі з японцями підопічні Фліка опинились у вкрай критичній ситуації – треба вигравати два матчі, в тому числі з іспанцями. Так гадалося до раннього матчу неділі.

Коста-Рика зробила подарунок німцям, зупинивши Японію. Тепер же Бундестім міг собі дозволити втратити очки з Іспанією. Проте німці рішуче почали гру і були більш наполегливими в першому таймі (навіть забили, але з офсайду).

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Однак після перерви Іспанія відкрила рахунок, поставивши суперника у непросте становище. Це змотивувало суперника атакувати з куди більшою енергією. І у підсумку таки забили зусиллями Фуллькруга, який круто вийшов на заміну.

На перемогу у Бундестім сил не вистачило, але все одно має непогані шанси на плей-офф. Треба обов'язково перегравати Коста-Рику, а в разі втрачання очок від іспанців Німеччині треба вигравати з якомога більшим рахунком. Як показала гра першого туру, розібрати центральноамериканців на запчастини можливо.

Відеоогляд матчу Іспанія – Німеччина: