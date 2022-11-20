Итоги первого дня ЧМ-2022: неготовность Катара, герой Эквадора и скандал с VAR

На Ближнем Востоке стартовал уже 22-й по счету футбольный Мундиаль. В первом поединке турнира провалилась сборная-хозяйка. Подводим итоги чемпионата мира за 20 ноября.

Чемпионат мира 2022 года стартовал! В первый день в Катаре был отыгран только один поединок. 24 канал подводит итог первого дня Мундиаля и вспоминает его основные события.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Катар – Эквадор 0:2 (Валенсия, 16 (пен), Валенсия, 31)

Церемония открытия

Катарцы устроили яркое шоу перед стартом поединка. Ради масштаба события церемонию даже перенесли на более раннее время. Одним из действующих лиц был известный американский актер Морган Фримен.

Выход Моргана Фримена:

Он выступил с речью и встретился на поле с Ганимом Аль-Муфтой – известным катарским паралимпийцем, родившимся без ног. Кроме того, катарцы исполнили свой национальный танец со саблями в руках.

Еще одной приглашенной звездой стал певец Чонгук из известной группы BTS. Завершилась церемония фейерверком и парадом талисманов прошлых чемпионатов мира, а также появлением большого коврика Лаиба, который является маскотом этого турнира.

Выступление Чонгука:

Эквадор на голову сильнее Катара

Первый матч ЧМ-2022 прошел по существу в одни ворота. Уже в первом тайме Эннер Валенсия оформил дубль и подарил своей сборной комфортное преимущество.

Подробнее о матче Не помог и судейский фейл: Катар уступил Эквадору в первом матче ЧМ-2022 – видео голов

Катар ненадежно играл в обороне, а вратарь "бордовых" Аль-Шииб ощутимо нервничал и допускал ошибки. В атаке у хозяев было мало моментов. Али, Афиф и Мунтари имели свои шансы, однако били мимо.

Таким образом подопечные Феликса Санчеса стали первым хозяином турнира, проигравшим матч-открытие. С такой игрой дебютанту Мундиалей крайне тяжело будет рассчитывать на очки.

Видеообзор матча Катар – Эквадор:

Скандал с арбитром

Уже на третьей минуте "триколор" забил, но судья после консультации с VAR отменил мяч. Вратарь Катара неуверенно сыграл на выходе, подарив снаряд сопернику. Тот прострелил на Валенсию, который, казалось, открыл счет.



Оффсайд у игрока Эквадора / скрин по трансляции

Впрочем, ассистенты зафиксировали офсайд у игрока во время борьбы на втором этаже с Аль-Шиибом. Эпизод выглядит очень сомнительным, ведь увидеть там положение вне игры почти нереально. Однако хорошо, что момент не повлиял на результат, потому что о симпатиях ФИФА к Катару не говорит только ленивый.

Эннер Валенсия – герой Эквадора

Героем дня смело можно называть нападающего Фенербахче. Кроме отмененного гола на третьей минуте Валенсия еще дважды расписался в воротах Катара.

Герой игрового дня ЧМ-2022: "супермен" из Эквадора Эннер Валенсия

В общем, для 33-летнего форварда это уже пятый гол на чемпионатах мира. Первые три он забил в Бразилии в 2014 году – в ворота Швейцарии и дважды в Гондурас. Что интересно, это почти половина всех председателей Эквадора на ЧМ (12).

. Эннер Валенсия – лучший бомбардир в истории сборной Эквадора. В 75 играх он отметился 37 точными ударами.