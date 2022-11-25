После многочисленных угроз: игроки Ирана таки спели гимн на чемпионате мира

Игроки сборной Ирана спели гимн своей страны перед матчем второго тура группового этапа против Уэльса. Это произошло многочисленных угроз, которые посыпались на игроков из-за протеста в первом матче.

Иран с Уэльсом своим матчем открыли второй тур группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Матч стартовал в 12:00 в пятницу, 25 ноября.

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Игроки Ирана прекратили протест

В первом матче группового этапа, в игре против Англии, игроки сборной Ирана решили выразить протест действиям властей, подавляющих протестные движения в стране.

Для этого игроки проигнорировали гимн Ирана в начале матча. Впрочем, после этого эпизода главный тренер Ирана Карлуш Кейруш рассказал, что игрокам стали угрожать.

Поэтому уже на перед игрой против Уэльса футболисты спели гимн. Но по лицам было видно, что они делали это не очень охотно.

К слову, во время исполнения гимна на стадионе было заметно, как многие болельщики Ирана начали плакать.

Болельщики плакали во время гимна Ирана: смотрите фото

Решающая игра для Ирана