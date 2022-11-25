Іран з Уельсом своїм матчем відкрили другий тур групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі. Матч стартував о 12:00 в п'ятницю, 25 листопада.

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Гравці Ірану припинили протест

У першому матчі групового етапу, у грі проти Англії, гравці збірної Ірану вирішили висловити протест діям влади, яка придушує протестні рухи в країні.

Для цього гравці проігнорували гімн Ірану на початку матчу. Втім, після цього епізоду головний тренер Ірану Карлуш Кейруш розповів, що гравцям почали погрожувати.

Тож вже на перед грою проти Уельсу футболісти заспівали гімн. Та по обличчях було помітно, що робили вони це не надто охоче.

До слова, під час виконання гімну на стадіоні помітно було, як багато уболівальників Ірану почали плакати.

Уболівальники плакали під час гімну Ірану: дивіться фото

Вирішальна гра для Ірану