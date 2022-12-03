Также оно прервало важный рекорд южноамериканцев, над которым сборная Бразилии работала с далекого 1998 года – то есть несколько поколений подряд.
Стоит увидеть Камерун вырвал победу над Бразилией, но остался без плей-офф ЧМ-2022
Первое поражение Бразилии против африканцев
Ранее Бразилия 7 раз встречалась с африканскими сборными на чемпионатах мира и каждый раз побеждала:
- 1974 – Заир (3:0);
- 1986 – Алжир (1:0);
- 1994 – Камерун (3:0);
- 1998 – Марокко (3:0);
- 2006 – Гана (3:0);
- 2010 – Кот д'Ивуар (3:1);
- 2014 – Камерун (4:1);
- 2022 – Камерун (0:1).
Как видим, чаще всего среди африканских команд на чемпионатах мира Бразилия встречалась именно с Камеруном. И после уверенных двух побед потерпела поражение.
В то же время, большинство встреч против африканцев заканчивались для "селесао" разгромной победой. За исключением разве что игры против Алжира в 1986 году и теперь уже поражение от Камеруна в 2022 году.
Бразилия прервала рекордную серию
В матче второго тура Бразилия минимально победила Швейцарию и побила рекорд по количеству серии без поражений в групповом этапе – 17 матчей. В Камерун Бразилия не проигрывала в групповом раунде еще с 1998 года, когда уступила Норвегии.
Ранее рекорд принадлежал сборной Германии, которая в течение 1990 – 2010 годов сыграла 16 матчей группового этапа мундиалей без поражения. Серия Бразилии была такой:
- 2002 : 3 победы (Турция – 2:1, Китай – 4:0, Коста-Рика – 5:2);
- 2006 : 3 победы (Хорватия – 1:0, Бразилия – 2:0, Япония – 4:1);
- 2010 : 2 победы, 1 ничья (КНДР – 2:1, Кот-д'Ивуар – 3:1, Португалия – 0:0);
- 2014 : 2 победы, 1 ничья (Хорватия – 3:1, Мексика – 0:0, Камерун – 4:1);
- 2018 : 2 победы, 1 ничья (Швейцария – 1:1, Коста-Рика – 2:0, Сербия – 2:0);
- 2022 : 2 победы (Сербия – 2:0, Швейцария – 1:0).