Также оно прервало важный рекорд южноамериканцев, над которым сборная Бразилии работала с далекого 1998 года – то есть несколько поколений подряд.

Стоит увидеть Камерун вырвал победу над Бразилией, но остался без плей-офф ЧМ-2022

Первое поражение Бразилии против африканцев

Ранее Бразилия 7 раз встречалась с африканскими сборными на чемпионатах мира и каждый раз побеждала:

1974 – Заир (3:0);

– Заир (3:0); 1986 – Алжир (1:0);

– Алжир (1:0); 1994 – Камерун (3:0);

– Камерун (3:0); 1998 – Марокко (3:0);

– Марокко (3:0); 2006 – Гана (3:0);

– Гана (3:0); 2010 – Кот д'Ивуар (3:1);

– Кот д'Ивуар (3:1); 2014 – Камерун (4:1);

– Камерун (4:1); 2022 – Камерун (0:1).

Как видим, чаще всего среди африканских команд на чемпионатах мира Бразилия встречалась именно с Камеруном. И после уверенных двух побед потерпела поражение.

В то же время, большинство встреч против африканцев заканчивались для "селесао" разгромной победой. За исключением разве что игры против Алжира в 1986 году и теперь уже поражение от Камеруна в 2022 году.

Бразилия прервала рекордную серию

В матче второго тура Бразилия минимально победила Швейцарию и побила рекорд по количеству серии без поражений в групповом этапе – 17 матчей. В Камерун Бразилия не проигрывала в групповом раунде еще с 1998 года, когда уступила Норвегии.

Ранее рекорд принадлежал сборной Германии, которая в течение 1990 – 2010 годов сыграла 16 матчей группового этапа мундиалей без поражения. Серия Бразилии была такой: