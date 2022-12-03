Також вона перервала важливий рекорд південноамериканців, над яким збірна Бразилії працювала з далекого 1998 року – тобто, кілька поколінь поспіль.

Варто побачити Камерун вирвав перемогу над Бразилією, але залишився без плей-офф ЧС-2022

Перша поразка Бразилії проти африканців​

Раніше Бразилія 7 разів зустрічалася з африканськими збірними на чемпіонатах світу та щоразу перемагала:

1974 – Заїр (3:0);

– Заїр (3:0); 1986 – Алжир (1:0);

– Алжир (1:0); 1994 – Камерун (3:0);

– Камерун (3:0); 1998 – Марокко (3:0);

– Марокко (3:0); 2006 – Гана (3:0);

– Гана (3:0); 2010 – Кот д'Івуар (3:1);

– Кот д'Івуар (3:1); 2014 – Камерун (4:1);

– Камерун (4:1); 2022 – Камерун (0:1).

Як бачимо, найчастіше серед африканських команд на чемпіонатах світу Бразилія зустрічалася саме з Камеруном. І після впевнених двох перемог таки зазнала поразки.

Водночас більшість зустрічей проти африканців закінчувалися для "селесао" розгромною перемогою. За винятком хіба що гри проти Алжиру в 1986 році й тепер уже поразки від Камеруну у 2022-му.

Бразилія перервала рекордну серію

У матчі другого туру Бразилія мінімально перемогла Швейцарію та побила рекорд за кількістю серією без поразок у груповому етапі – 17 матчів. До Камеруну Бразилія не програвала в груповому раунді ще з 1998 року, коли поступилася Норвегії.

Раніше рекорд належав збірній Німеччини, яка протягом 1990 – 2010 років зіграла 16 матчів групового етапу мундіалів без жодної поразки. Серія Бразилії була такою: