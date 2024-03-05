Как фастфуд финансирует футбол: топовый европейский чемпионат будет носить название McDonald's

Чемпионат Франции выгодно продал нейминговые права сети американских заведений питания McDonald's. Ранее Лига 1 также носила название бренда, связанного с едой.

Чемпионат Франции является одной из лучших и самых престижных лиг в Европе. Организаторы турнира часто продают нейминговые права на соревнования для получения прибыли.

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Бургеры – спонсор футбола

Так, с 2020 года Лига 1 имела титульного спонсора Uber Eats. Эта компания специализируется на доставке еды во многих странах Европы. Впрочем? с сезона 2024-2025 чемпионат Франции изменит свое название.

Французские СМИ сообщают, что Лига 1 почти подписала контракт с популярной сетью фастфудов McDonald's. Именно название этого американского бренда французская лита будет носить с лета 2024 года.

Финансовое улучшение

Источник отмечает, что McDonald's заплатит организаторам за нейминговые права 20 миллионов евро за сезон. Соглашение еще не подписано, но оно на завершающей стадии.

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Действующий спонсор Uber Eats выплачивает около 15 миллионов в год и пытался снизить эту сумму из-за ухода ряда звезд – Лионеля Месси, Неймара и возможного трансфера Килиана Мбаппе.

Напомним, что после 24 туров сезона 2023-2024 уверенным лидером Лиги 1 является действующий чемпион ПСЖ. Команда Луиса Энрике опережает Брест на 9 баллов и Монако – на 13.