Украина поражением завершила групповой раунд женского Евро по волейболу: с кем будем играть в плей-офф

Команда Ивана Петкова заняла третье место в своем секстете на чемпионате Европы. В последнем матче наша команда не смогла одолеть поляков.

Польша (Ж) – Украина (Ж) 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)

Женская сборная Украины по волейболу завершила выступления в групповом раунде на чемпионате Европы-2023. Наша команда попала в секстет в Бельгию, Польшу, Сербию, Венгрию и Словению, пишет 24 канал.

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"Сине-желтые" подходили к соревнованию в статусе победителей Золотой Евролиги. Впрочем, в первой же игре подопечные Ивана Петкова без шансов уступили Сербии.

Однако следующие три игры украинки выиграли и гарантировали выход в плей-офф. Напомним, туда попадают по 4 лучшие сборные из каждой группы.

В последней игре секстета наша команда сражалась за второе место с Польшей. Наш соперник был явным фаворитом, что, к сожалению, и подтвердил на площадке.

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Украинкам удалось взять только второй сет с преимуществом всего в три балла. Впрочем, три других были проиграны с идентичным счетом 25:17. Так что "сине-желтые" в итоге завершили группу третьими.

В 1/8 финала нашим соперником должна стать Чехия. Но если немцы неожиданно обыграют победителя группы Турцию, Украине придется играть именно с Германией.