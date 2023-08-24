Польща (Ж) – Україна (Ж) 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)

Жіноча збірна України з волейболу завершила виступи у груповому раунді на чемпіонаті Європи-2023. Наша команда потрапила у секстет до Бельгії, Польщі, Сербії, Угорщини та Словенії, пише 24 канал.

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"Синьо-жовті" підходили до змагання у статусі переможців Золотої Євроліги. Втім у першій же грі підопічні Івана Пєткова без шансів поступились Сербії.

Однак наступні три гри українки виграли та гарантували собі вихід у плей-офф. Нагадаємо, туди потрапляють по 4 найкращі збірні з кожної групи.

В останній грі секстету наша команда билась за другу сходинку із Польщею. Наш суперник був явним фаворитом, що, на жаль, і підтвердив на майданчику.

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Українкам вдалось взяти лише другий сет з перевагою всього в три бали. Втім три інші були програні з ідентичним рахунком 25:17. Тож "синьо-жовті" у підсумку завершили групу третіми.

В 1/8 фіналу нашим суперником має стати Чехія. Але якщо німкені несподівано обіграють переможця групи Туреччину, то Україні доведеться грати саме з Німеччиною.