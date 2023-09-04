Наконец-то первая победа: Украина в тяжелом матче одолела Финляндию на волейбольном Евро

"Сине-желтые" едва не провалили четвертый матч подряд на чемпионате Европы. Впрочем, украинцы дожали финнов на тайбрейке и оставили шансы на выход в плей-офф.

Украина – Финляндия 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает выступления на чемпионате Европы. Команда Угиса Крастиньша пока не впечатляла на этом турнире, пишет 24 канал.

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Летом "сине-желтые" вышли в финал Золотой Евролиги. Теперь же украинцы попали в группу в Словению, Финляндию, Хорватию, Болгарию и Испанию. Для выхода в плей-офф нужно попасть в топ-4.

В первых трех встречах Украина проиграла Хорватии, Словении и Болгарии. Победа же подчинилась нашим ребятам только в четвертом матче против Финляндии.

При этом скандинавы дали жесткий отпор. Проиграв первые два сета, финны восстановили паритет и перевели игру в тайбрейк. Там же украинцы взяли верх только в два очка.

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Несмотря на победу, подопечные Крастиньша остаются последними в квартете. Для нас особенно важно обыграть испанцев со счетом 3:0 или 3:1. Это гарантирует украинцам 4-е место. Если при этом еще и болгары уступят лидеру Словении, то Украина запрыгнет на третье место.