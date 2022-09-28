Украина заняла 2 общекомандное место на чемпионате Европы по ММА, получив 6 золотых наград

В Грузии состоялся чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам международной федерации GAMMA. Украинцы заняли на турнире 2 общекомандное место.

Феерия украинцев в Грузии

Соревнования продолжались с 26 по 28 сентября, турнир принимала столица Грузии – Тбилиси. В последний день чемпионата Европы наши бойцы выиграли все финалы, пишет 24 канал.

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В общем зачете сборная Украины заняла 2 общекомандное место, получив 10 наград (6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые). Все 6 спортсменов из состава украинской команды возвращаются домой с наградами!

Хозяева турнира заняли первое место в общекомандном зачете (также 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых), однако они имели в своем составе 21 спортсмена во всех дисциплинах.

Успешное начало 28 сентября для наших спортсменов положила Александра Карасева, уверенно победившая в поединке против польки Йоанны Валорской в дисциплине ММА-straking в весовой категории до 65.8 килограммов. Наша землячка доминировала на протяжении всего поединка, оппонентка не раз находилась после тейк-даунов на стиле ринга. В итоге судьи единогласно отдали победу Карасевой.

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Подхватил победную эстафету в классическом ММА Кирилл Коломиец, в весовой категории до 77.1 килограммов, также довольно уверенно одолел Клима Гусеева из Испании. Наш боец захватил инициативу с начала первого раунда, к завершению испанец оказался на настиле ринга. Коломиец продолжил неустанно атаковать соперника ударами и в итоге судьи остановили этот бой.

Также в первом раунде классического ММА эффектно выиграл свое золото и Анатолий Жураковский в весовой категории до 70.3 килограммов. Латвийца Махмуда Сейфулаева Жураковский "задушил" после броска уже на второй минуте поединка.



Кирилл Коломиец – чемпион Европы по ММА / Фото предоставлено 24 каналу

Важные победы для Украины

Следующую награду высшей пробы снова принесла Александра Карасева, которая в финале классического ММА сошлась со знакомой полькой Йоанной Валорской. На этот раз победа украинки была еще более убедительной. В начале второй минуты первого раунда наша спортсменка бросила соперницу на ринг. Для польки это было начало конца. Карасева все следующее время до конца раунда доминировала сверху и нанесла мощные удары. В итоге – досрочная победа.

Еще одна золотая награда для Украины была гарантирована, поскольку в финал у ММА-straking в весовой категории до 56.7 килограммов вышли двое украинцев. Никита Зелинский противостоял Анатолию Оськину. Бой земляков получился фактически равным, но небольшое преимущество все же ощущалось у Анатолия Оськина и после завершения трех раундов судьи отдали победу именно ему.

И в завершение Кирилл Коломиец в ММА-straking в весовой категории до 77.1 килограмм встретился с грузином Сананом Алиеви. Бойцы с самого начала первого раунда устроили настоящую рубку, в ходе которой Коломиец отправил соперника в нокдаун. Тот сумел продолжить сражение, но на второй раунд выходить отказался.

27 сентября также 2 бронзы завоевал Валентин Жураковский, и еще одна бронза на счету Анатолия Жураковского.