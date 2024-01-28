Упущенный шанс: Украина финишировала девятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы

В словацком Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась смешанная эстафета. Украинский квартет не смог зацепиться за медали.

28 января в рамках чемпионата Европы по биатлону, что проходит в словацком Брезно-Осрбли, произошла классическая смешанная эстафета. Всего в гонке приняли участие 25 команд, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.

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Подручный и Меркушина провалили стрельбу

Украинская команда была представлена Виталием Мандзиным, Дмитрием Пидручным, Кристиной Дмитренко и Анастасией Меркушиной. Украинцы считались одними из главных претендентов на награды, однако упустили свой шанс.

На втором этапе Дмитрий Пидручный заработал круг штрафа, после чего шансы зацепиться за топ-3 значительно снизились. Меркушина на финишном этапе пробежала еще 450 лишних метров дистанции и финишировала девятой.

Чемпионами Европы стали биатлонисты из Норвегии. В борьбе за серебряные медали французы опередили итальянцев, которым пришлось довольствоваться "бронзой".

Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (1+7) 1:04:23, 3

2. Франция (1+7) +14, 6

3. Италия (0+5) +53, 8

4. Швеция (2+15) +1:45, 2

5. Германия (2+10) +2:37, 6

6. Австрия (2+15) +2:54, 6

...

9. Украина (4+12) +4:16, 2

Чемпионат Европы 2024 по биатлону завершится одиночной смешанной эстафетой, которая начнется 28 января в 15.00.