28 січня у межах чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у словацькому Брезно-Осрблі, відбулася класична змішана естафета. Усього в гонці взяли участь 25 команд, у тому числі й збірна України.

Читайте також Чиста стрільба не допомогла: Анастасія Меркушина – сьома в персьюті на чемпіонаті Європи

Підручний та Меркушина провалили стрільбу

Українська команда була представлена Віталієм Мандзиним, Дмитром Підручним, Христиною Дмитренко та Анастасією Меркушиною. Українці вважалися одними з головних претендентів на нагороди, однак змарнували свій шанс.

На другому етапі Дмитро Підручний заробив коло штрафу, після чого шанси зачепитися за топ-3 значно зменшилися. Меркушина на фінішному етапі пробігла ще 450 зайвих метрів дистанції і фінішувала дев'ятою.

Чемпіонами Європи стали біатлоністи з Норвегії. У боротьбі за срібні медали французи випередили італійців, яким довелося задовольнитися "бронзою".

Результати змішаної естафети

1. Норвегія (1+7) 1:04:23,3

2. Франція (1+7) +14,6

3. Італія (0+5) +53,8

4. Швеція (2+15) +1:45,2

5. Німеччина (2+10) +2:37,6

6. Австрія (2+15) +2:54,6

...

9. Україна (4+12) +4:16,2

Варто знати. Чемпіонат Європи 2024 з біатлону завершиться одиночною змішаною естафетою, яка розпочнеться 28 січня о 15:00.