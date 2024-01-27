Отыграл 13 позиций: Пидручный забежал в топ-10 в преследовании на чемпионате Европы

В словацком Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Украинец Дмитрий Пидручный финишировал седьмым.

27 января в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в словацком Брезно-Осрбли, состоялась мужская гонка преследования. Украина была представлена в персьюте четырьмя спортсменами.

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Дмитрий Пидручный провел удачный персьют

Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами после старта с 20-й позиции финишировал седьмым. Остальные "сине-желтые" показали результаты за пределами топ-25.

Антон Дудченко пробежал три круга штрафа и показал 26-й результат, а Тарас Лесюк сделал 7 неточных выстрелов и завершил гонку 39-м. Артему Тищенко не покорились шесть мишеней – 43-е место.

Еще два украинца Виталий Мандзын и Артем Прима не стартовали в гонке. Скорее всего, тренерский штаб решил их поберечь на смешанные эстафеты.

Выиграл гонку норвежец Исаак Фрей. Также на пьедестал почета забежали представитель Молдовы Дмитрий Шамаев и Антонен Гигонна из Франции.

Результаты мужской гонки преследования

1. Исаак Фрей (1+0+0+2) 32:42, 1

2. Дмитрий Шамаев (0+0+0+0) +12, 3

3. Антонен Гигонна (1+0+4+0) +26, 0

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7. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +1:10, 1

26. Антон Дудченко (0+1+2+0) +2:28, 5

39. Тарас Лесюк (1+2+2+2) +4:45, 5

43. Артем Тищенко (0+4+1+1) +5:10, 3

DNS Виталий Мандзын

DNS Артем Прима

Также сегодня, 27 января, состоится женская гонка преследования, в которой третьей на старт выйдет бронзовая призерша спринта Кристина Дмитренко. Начало женского персьюта намечено на 15:00 по Киеву.