Отыграл 13 позиций: Пидручный забежал в топ-10 в преследовании на чемпионате Европы
В словацком Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Украинец Дмитрий Пидручный финишировал седьмым.
27 января в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в словацком Брезно-Осрбли, состоялась мужская гонка преследования. Украина была представлена в персьюте четырьмя спортсменами.
Читайте также Долгожданная медаль: Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" чемпионата Европы в спринте
Дмитрий Пидручный провел удачный персьют
Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами после старта с 20-й позиции финишировал седьмым. Остальные "сине-желтые" показали результаты за пределами топ-25.
Антон Дудченко пробежал три круга штрафа и показал 26-й результат, а Тарас Лесюк сделал 7 неточных выстрелов и завершил гонку 39-м. Артему Тищенко не покорились шесть мишеней – 43-е место.
Еще два украинца Виталий Мандзын и Артем Прима не стартовали в гонке. Скорее всего, тренерский штаб решил их поберечь на смешанные эстафеты.
Выиграл гонку норвежец Исаак Фрей. Также на пьедестал почета забежали представитель Молдовы Дмитрий Шамаев и Антонен Гигонна из Франции.
Результаты мужской гонки преследования
1. Исаак Фрей (1+0+0+2) 32:42, 1
2. Дмитрий Шамаев (0+0+0+0) +12, 3
3. Антонен Гигонна (1+0+4+0) +26, 0
...
7. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +1:10, 1
26. Антон Дудченко (0+1+2+0) +2:28, 5
39. Тарас Лесюк (1+2+2+2) +4:45, 5
43. Артем Тищенко (0+4+1+1) +5:10, 3
DNS Виталий Мандзын
DNS Артем Прима