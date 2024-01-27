27 січня у межах чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у словацькому Брезно-Осрблі, відбулася чоловіча гонка переслідування. Україна була представлена в персьюті чотирма спортсменами.

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Дмитро Підручний провів вдалий персьют

Найкращим у складі збірної України став Дмитро Підручний, який з двома промахами після старту з 20-ї позиції фінішував сьомим. Решта "синьо-жовтих" показали результати за межами топ-25.

Антон Дудченко пробіг три кола штрафу та показав 26-й результат, а Тарас Лесюк зробив аж 7 неточних пострілів та завершив гонку 39-м. Артемові Тищенку не підкорилися шість мішеней – 43 місце.

Ще два українці Віталій Мандзин та Артем Прима не стартували в гонці. Швидше за все, тренерський штаб вирішив їх поберегти на змішані естафети.

Виграв гонку норвежець Ісак Фрей. Також на п'єдестал пошани забігли представник Молдови Дмитро Шамаєв та Антонен Ґіґонна із Франції.

Результати чоловічої гонки переслідування

1. Ісак Фрей (1+0+0+2) 32:42,1

2. Дмитро Шамаєв (0+0+0+0) +12,3

3. Антонен Ґіґонна (1+0+4+0) +26,0

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7. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +1:10,1

26. Антон Дудченко (0+1+2+0) +2:28,5

39. Тарас Лесюк (1+2+2+2) +4:45,5

43. Артем Тищенко (0+4+1+1) +5:10,3

DNS Віталій Мандзин

DNS Артем Прима

Важливо. Також сьогодні, 27 січня, відбудеться жіноча гонка переслідування, у якій третьою на старт вийде бронзова призерка спринту Христина Дмитренко. Початок жіночого персьюту запланований на 15:00 за Києвом.