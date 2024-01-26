Долгожданная медаль: Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" чемпионата Европы в спринте

В рамках чемпионата Европы по биатлону в словацком Брезно-Осрбли состоялась женская спринтерская гонка. Украинка Кристина Дмитренко завоевала бронзовую медаль.

В словацком Брезно-Осрбли, где проходит чемпионат Европы по биатлону, состоялась женская спринтерская гонка. Копилка сборной Украины пополнилась первой медалью, пишет 24 Канал.

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Украина выиграла первую медаль на чемпионате Европы

24-летняя Кристина Дмитренко провела идеальную гонку: быстро и точно отстрелявшись из положений лежа и стоя, украинка также показала классную скорость на дистанции и завоевала бронзовую награду.

Опередить Дмитренко смогли только две норвежки. Ида Лиен и Марен Киркейде также отработали на огневых рубедах без промахов и выиграли соответственно золотую и серебряную награду.

Остальные украинки оказались на финише за пределами топ-10. Весьма неплохую гонку провела Ирина Петренко, которая также избежала штрафных кругов, однако пробежала несколько медленнее и заняла 12-е место.

Результаты женского спринта

1. Ида Лиен (0+0) 19:11, 5

2. Марен Киркейде (0+0) +14, 0

3. Кристина Дмитренко (0+0) +35, 3

...

12. Ирина Петренко (0+0) +57, 8

25. Анна Кривонос (1+0) +1:23, 1

31. Елена Огородная (1+0) +1:34, 6

32. Анастасия Меркушина (0+2) +1:35, 0

36. Любовь Кипяченкова (1+1) +1:40, 3

39. Александра Меркушина (2+0) +1:45, 5

Для Кристины Дмитренко это дебютная медаль на чемпионатах Европы. В 2016 году она выигрывала золотую награду Юношеских Олимпийских игр в индивидуальной гонке.