"Португалия лучше, чем Франция": капитан сборной Украины оценил соперника в 1/8 Евроволей-2023

Сборная Украины по волейболу благодаря двум победам в групповом раунде чемпионата Европы-2023 пробилась в 1/8 финала. На этой стадии "сине-желтые" встретятся со сборной Португалии.

Подопечные Угиса Крастиньша заняли третье место в группе В и получили в соперники сборную Португалии, занявшую второе место в группе D. При неблагоприятном варианте украинцы могли получить более титулованную команду Франции.

По теме Сборная Украины продолжает путь на волейбольном Евро-2023: кто фаворит в битве с Португалией

Плотницкий: Португалия – точно нелегкий соперник

Капитан "сине-желтых" Олег Плотницкий оценил соперника в 1/8 финала. У украинцев есть неплохие шансы продолжить выступление на чемпионате Европы, но нужно с полной ответственностью отнестись к португальцам.

Думаю, что для нас Португалия лучше, чем Франция, мы с ними уже встречались и скорость их игры немного медленнее. Но это точно очень нелегкий соперник, они сражаются, играют до последнего, не смотря на счет,

– рассказал Плотницкий.

Отметим, что сборная Украины трижды пересекалась с Португалией. В рамках чемпионатов Европы у команд паритет: победа португальцев в 2005 (3:2) и украинцев в 2021 (3:2). Также сборные встречались в квалификации олимпийского турнира в 2011 году. Тогда победу праздновала Португалия (3:0).