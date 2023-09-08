Підопічні Угіса Крастіньша посіли третє місце в групі В і отримали в суперники збірну Португалії, яка зайняла друге місце в групі D. За несприятливого варіанту українці могли отримати більш титуловану команду Франції.

До теми Збірна України продовжує шлях на волейбольному Євро-2023: хто фаворит у битві з Португалією

Плотницький: Португалія – точно нелегкий суперник

Капітан "синьо-жовтих" Олег Плотницький оцінив суперника в 1/8 фіналу. Українці мають непогані шанси продовжити виступ на чемпіонаті Європи, але потрібно з повною відповідальністю поставитися до португальців.

Думаю, що для нас Португалія краще, ніж Франція, ми з ними вже зустрічалися і швидкість їхньої гри трохи повільніша. Але це точно дуже нелегкий суперник, вони бʼються, грають до останнього, не дивлячись на рахунок,

– розповів Плотницький.

Зазначимо, що збірна України тричі перетиналася з Португалією. В рамках чемпіонатів Європи в команд паритет: перемога португальців у 2005 (3:2) та українців у 2021-му (3:2). Також збірні зустічалися у кваліфікації олімпійського турніру у 2011 році. Тоді перемогу святкувала Португалія (3:0).

Важливо! Матч 1/8 фіналу Євроволей-2023 Україна – Португалія відбудеться в суботу, 9 вересня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.