Медальный почин: Украина завоевала две награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Источник:Федерация тяжелой атлетики Украины
В столице Армении стартовал чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике. В первый день соревнований украинка Ангелина Ломачинская завоевала две медали в копилку нашей сборной.
Турнир в Ереване начался с соревнований среди женщин до 49 килограммов. Сборную Украины в первый день ЧЕ-2023 представляла Ангелина Ломачинская.
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Первые медали Украины
В рывке украинка подняла штангу весом 81 килограмм. Этот результат покорился Ангелине со второй попытки. После этого Ломачинская попыталась поднять 83 килограмма, но это ей не удалось.
В толчке 26-летняя спортсменка взяла 95 килограммов, став пятой в этом виде программы. А в сумме двоеборья с результатом 176 кг завоевала еще одну бронзу для сборной Украины.
Золотые медали достались румынской тяжелоатлетке Михаэле Камбэй, а "серебро" итальянке Джулии Империо.
Чемпионат Европы-2023. Женщины до 49 кг
- Михаэла Камбей (Румыния) – 198 кг
- Джулия Империо (Италия) – 183 кг
- Ангелина Ломачинская (Украина) – 176 кг
Таким образом, благодаря выступлению Ангелины Ломачинской копилка сборной Украины пополнилась двумя бронзовыми наградами.