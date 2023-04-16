Медальный почин: Украина завоевала две награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В столице Армении стартовал чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике. В первый день соревнований украинка Ангелина Ломачинская завоевала две медали в копилку нашей сборной.

Турнир в Ереване начался с соревнований среди женщин до 49 килограммов. Сборную Украины в первый день ЧЕ-2023 представляла Ангелина Ломачинская.

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Первые медали Украины

В рывке украинка подняла штангу весом 81 килограмм. Этот результат покорился Ангелине со второй попытки. После этого Ломачинская попыталась поднять 83 килограмма, но это ей не удалось.

В толчке 26-летняя спортсменка взяла 95 килограммов, став пятой в этом виде программы. А в сумме двоеборья с результатом 176 кг завоевала еще одну бронзу для сборной Украины.

Золотые медали достались румынской тяжелоатлетке Михаэле Камбэй, а "серебро" итальянке Джулии Империо.

Чемпионат Европы-2023. Женщины до 49 кг

Михаэла Камбей (Румыния) – 198 кг Джулия Империо (Италия) – 183 кг Ангелина Ломачинская (Украина) – 176 кг

Таким образом, благодаря выступлению Ангелины Ломачинской копилка сборной Украины пополнилась двумя бронзовыми наградами.

Важно! Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится в столице Армении с 15 по 23 апреля. Сборную Украины на чемпионате Европы-2023 представляет команда из 17 атлетов. На турнире разыграют по 10 комплектов наград среди мужчин и женщин. В воскресенье, 16 апреля, на турнире сразятся мужчины до 55 кг и 61 кг.