Финальный аккорд: Украина завоевала две медали в последний день Евро-2023 по тяжелой атлетике

Сборная Украины на мажорной ноте завершила выступления на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Медальную копилку "сине-желтых" пополнила Валентина Кисиль.

В заключительный день соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике сборная Украины была представлена одной спортсменкой. В весовой категории более 87 килограммов соревновалась Валентина Кисиль, представляющая Черниговскую область.

К теме Украина зажигает в Ереване: Анастасия Маневская завоевала три серебра на ЧЕ по тяжелой атлетике

Двойной успех Кисиль

С третьей попытки в рывке украинская тяжеловес подняла 111 килограммов, что позволило ей получить серебряную награду. "Золото" добыла грузинская спортсменка Анастасия Готфрид, которой покорилась штанга весом 117 килограммов.

В толчке Валентина продемонстрировала четвертый результат, подняв 133 килограмма. Это позволило ей по сумме занять третье место на пьедестале, получив бронзовую награду. "Золото" досталось представительнице Великобритании Эмили Кэмпбелл, а "серебро" Анастасии Готфрид.

Результаты двоеборья на Евро-2023. Женщины (более 87 кг)

1. Эмили Кэмпбелл (Великобритания): 110 кг (рывок) + 143 кг (толчок) = 253 кг (сумма)

2. Анастасия Готфрид (Грузия): 117 + 135 = 252 кг

3. Валентина Кисиль (Украина): 111 + 133 = 244 кг

Таким образом, сборная Украины довела счет добытых медалей до 21. Абсолютными чемпионками стали Камилла Конотоп да Ирина Деха, которые выступали в весовых категориях до 59 и 81 кг соответственно.

Все медали сборной Украины на Евро-2023 по тяжелой атлетике