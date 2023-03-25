Два "золота" и "серебро": украинские каратисты пополнили копилку сборной на Евро-2023

В испанском городе Гвадалахара продолжается чемпионат Европы по карате. Три награды первенства завоевали украинские каратисты.

Две медали высшего сорта получили украинцы на чемпионате Европы-2023. В "золотые" финалы попали три представителя Украины: Анита Серегина (до 61 кг), Андрей Заплитный (до 75 кг) и Анжелика Терлюга (до 55 кг).

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Результаты украинских каратистов на Евро-2023

Анжелика Терлюга защитила титул чемпионки Европы, завоевав третье личное "золото" в карьере. В финале одесситка уверенно победила итальянку Веронику Брунори со счетом 8:0 за 14 секунд до завершения поединка.

Свою первую награду на чемпионате Европы завоевал Андрей Заплитный. В решающем поединке украинец победил действующего чемпиона Европы Эрмана Эльтемура из Турции. Этот турнир и золото дебютны для спортсмена из Черновцов.

Серебряная медаль чемпионата Европы на счету Аниты Серегиной. Это уже ее девятая награда в личном первенстве на чемпионатах Европы. В "золотом" финале украинка проиграла 20-летней Рим Хамис.

В шаге от "бронзы" остановился Ризван Талибов. Украинский каратист не смог повторить прошлогодний успех. В "бронзовом" финале Талибов проиграл испанцу Секу Сако Бабакару и занял на соревнованиях пятое место.

В воскресенье, 26 марта, состоится исторический для украинского каратэ финал командных соревнований в кумите. Наши спортсмены будут соревноваться за "золото" чемпионата Европы с Францией.