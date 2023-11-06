Сборная Украины добыла две награды на чемпионате Европы-2023 по дзюдо: все наши медалисты

"Сине-желтые" уехали во Францию без своей главной звезды Дарьи Билодид. В отличие от прошлогоднего Евро в этот раз украинцам не покорилось золото.

Подошел к завершению чемпионат Европы-2023 по дзюдо. Соревнования во французском Монпелье стартовали в пятницу и принесли сборной Украины две награды, пишет 24 канал.

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"Сине-желтые" не могла рассчитывать на свою главную звезду Дарью Билодид, повредившую спину. В общей сложности наша команда приехала на турнир в составе 11 дзюдоистов.

Лучше всего выступил Дильшот Халматов, который в категории до 60 кг получил серебряную награду. По пути в финал 25-летний киевлянин прошел трех оппонентов, а в решающей схватке минимально уступил Луке Мкхейдзе (Франция).

В свою очередь, не остался без медали и Богдан Ядов. 26-летний спортсмен завоевал бронзовую награду в категории до 66 килограммов. Другие украинцы не были близки к наградам.

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Михаил Свидрак, Елизавета Литвиненко и Кристина Гоман стали седьмыми в собственных весовых категориях. Две медали ребят разрешили Украине занять только 13 место в зачете. Победителем стала Франция, покорившая 5 золотых наград.