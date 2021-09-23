33-летний Хютте был задержан с 1,8 граммом мефедрона. Наркотики были в пакетике у него в кроссовках.

Хютте грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы на три года.

В то же время Селезнев дисквалифицирован на два матча из-за нецензурного жеста во время матча

Хютте в свое время четыре раза побеждал на чемпионате России по легкой атлетике. Он бегал на коротких дистанциях – 200 или 400 метров.

Однако в 2015 году Хютте получил дисквалификацию на четыре года – в его пробе обнаружили допинг. При этом во время этой сдачи анализа он пытался убежать от допингового агента, но впоследствии таки вернулся.

В 2016 году Хютте начал сотрудничество с Международной федерацией легкой атлетики, которая расследовала употребление допинга среди российских спортсменов. После его показаний и расследования еще несколько российских спортсменов получили дисквалификации.

После окончания дисквалификации Хютте не возобновлял профессиональную карьеру. Последнее место его работы – пожарник.