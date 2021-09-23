33-літній Хютте був затриманий з 1,8 грамом мефедрона. Наркотики були в пакетику в нього в кросівках.

Хютте загрожує штраф, виправні роботи або ж позбавлення волі на три роки.

Водночас Селезньов дискваліфікований на два матчі через нецензурний жест під час матчу

Хютте свого часу чотири рази перемагав на чемпіонаті Росії з легкої атлетики. Він бігав на коротких дистанціях – 200 чи 400 метрів.

Однак у 2015 році Хютте отримав дискваліфікацію на чотири роки – в його пробі виявили допінг. При цьому під час цієї здачі аналізу він намагався втекти від допінгового агента, але згодом таки повернувся.

У 2016 році Хютте розпочав співпрацю з Міжнародною федерацією легкої атлетики, яка розслідувала вживання допінгу серед російських спортсменів. Після його свідчень та розслідування ще декілька російських спортсменів отримали дискваліфікацію.

Після закінчення дискваліфікації Хютте не відновлював професійну кар'єру. Останнє місце його роботи – пожежник.