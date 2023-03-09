На днях в Грузии проходят массовые протесты против власти. Всему виной – диктаторский закон об "иноагентах", продвигаемый пророссийскими силами.

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Многие спортсмены встали на сторону протестующих, в том числе и игрок Динамо Георгий Цитаишвили. А вот Мате Саникидзе и сам принял участие в митинге.

В результате грузинского чемпиона Oktagon MMA в полусреднем весе задержала полиция на проспекте Руставели в Тбилиси. Жена спортсмена отметила, что Саникидзе переведен в изолятор в Бакуриане.

Грузинский журналист Гиорги Кокиашвили отметил, что боец не вел себя агрессивно во время митинга. Всего же во время ареста Матте были задержаны 70 человек.

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Отметим, что Саникидзе с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину встал на сторону нашего государства. Одну из своих побед в октагоне он посвятил украинским бойцам, сопротивляющимся оккупантам.

Стоит знать. За день до ареста грузинский спортсмен написал в своем фейсбуке следующую фразу: "Я лучше буду драться в Европе бесплатно, чем в России за миллиард.