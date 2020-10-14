Чемпиона мира по плаванию Дайя Сето дисквалифицировали из сборной из-за супружеской измены
В Японии дисквалифицировали из сборной по плаванию чемпионата мира Дайя Сето. Причиной стало то, что спортсмена поймали на супружеской измене.
Решение о дисквалификации приняли в Федерации плавания Японии. Дайя Сето запрещено участвовать в любых официальных мероприятиях до конца 2020 года, сообщает Kyodo News. Кроме того, его лишили капитанского звания в сборной. В федерации решили, что Сето нарушил стандарты спортивного поведения.
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Причиной для скандала стала супружеская измена. В сентябре 2020 года журналисты сняли, как к Сето в машину на парковке подсела незнакомка. Пара поехала в один из отелей Токио с почасовой оплатой, которые обычно используют для секс-услуг. Пара пробыла там 1,5 часа, после чего покинула отель и разъехалась в разные стороны.
Сето – довольно популярный спортсмен в Японии, и такая новость быстро разлетелась по СМИ. Ведь Сето женат и имеет двоих детей. Младший ребенок родился только в марте 2020 года.
Кроме дисквалификации в сборной, от Сето отказались и его главные спонсоры. Среди них и авиакомпания All Nippon Airways, которая выплачивала ему почти миллион долларов ежегодно.
Но как указано, эта дисквалификация длится всего до конца 2020 года, и Сето сможет выступить на Олимпиаде в Токио, которую перенесли на 2021 год.
- Дайя Сето – 26-летний японский пловец. Специализируется в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров.
- На чемпионате мира 2019 года в Кванджу он получил два титула чемпиона – на 200 и 400 метрах комплексом. На дистанции 200 метров баттерфляем он показал второе время.
- До этого в 2013 году в Барселоне и в 2015 году в Казани он получал золотые награды на 400 метров комплексом. И только в 2017 году в Будапеште завоевал лишь бронзовую медаль.
- На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он показал третий результат.