В Японии дисквалифицировали из сборной по плаванию чемпионата мира Дайя Сето. Причиной стало то, что спортсмена поймали на супружеской измене.

Решение о дисквалификации приняли в Федерации плавания Японии. Дайя Сето запрещено участвовать в любых официальных мероприятиях до конца 2020 года, сообщает Kyodo News. Кроме того, его лишили капитанского звания в сборной. В федерации решили, что Сето нарушил стандарты спортивного поведения.

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Причиной для скандала стала супружеская измена. В сентябре 2020 года журналисты сняли, как к Сето в машину на парковке подсела незнакомка. Пара поехала в один из отелей Токио с почасовой оплатой, которые обычно используют для секс-услуг. Пара пробыла там 1,5 часа, после чего покинула отель и разъехалась в разные стороны.

Сето – довольно популярный спортсмен в Японии, и такая новость быстро разлетелась по СМИ. Ведь Сето женат и имеет двоих детей. Младший ребенок родился только в марте 2020 года.

Кроме дисквалификации в сборной, от Сето отказались и его главные спонсоры. Среди них и авиакомпания All Nippon Airways, которая выплачивала ему почти миллион долларов ежегодно.

Но как указано, эта дисквалификация длится всего до конца 2020 года, и Сето сможет выступить на Олимпиаде в Токио, которую перенесли на 2021 год.