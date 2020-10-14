У Японії дискваліфікували зі збірної з плавання чемпіона світу Дайя Сето. Причиною стало те, що спортсмена спіймали на подружній зраді.

Рішення про дискваліфікацію прийняли у Федерації плавання Японії. Дайя Сето заборонено брати участь у будь-яких офіційних заходах до кінця 2020 року, повідомляє Kyodo News. Окрім того, його позбавили капітанського звання в збірній. У федерації вирішили, що Сето порушив стандарти спортивної поведінки.

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Причиною для скандалу стала подружня зрада. У вересні 2020 року журналісти зняли, як до Сето в машину на парковці підсіла незнайомка. Пара поїхала в один з готелів Токіо з погодинною оплатою, які, зазвичай, використовують для секс-послуг. Пара пробула там 1,5 години, після чого покинули готель та роз'їхалися в різні сторони.

Сето – доволі популярний спортсмен в Японії, і така новина швидко розлетілася по ЗМІ. Адже Сето одружений та має двох дітей. Молодша дитина народилася лише у березні 2020 року.

Окрім дискваліфікації у збірній, від Сето відмовилися і його головні спонсори. Серед них і авіакомпанія All Nippon Airways, яка виплачувала йому майже мільйон доларів щороку.

Та як вказано, ця дискваліфікація триває лише до кінця 2020 року, і Сето зможе виступити на Олімпіаді в Токіо, яку перенесли на 2021 рік.