Атлетико Мадрид

"Матрасники" уже длительное время лидируют в испанской Примере. Но подопечные Диего Симеоне сумели растерять гигантский отрыв от конкурентов. Атлетико терял очки, где не должен был этого делать: поражение Атлетику и Леванте, ничья с Бетисом и Хетафе.

Рекомендуем Лига шапито: как клубы УПЛ гастролировали в прошлом сезоне

Однако в последних турах команда из Мадрида взялась за голову и продолжает сохранять минимальный отрыв в 2 очка над Реалом и Барселоной.



Фото / Атлетико Мадрид

"Красно-белые" выиграли 4 поединка подряд и не проиграли в принципиальном поединке Барселоне (0:0). Уже в следующем туре Атлетико ждет, вероятно, самое большое испытание, от которого будет зависеть чемпионство.

Мадридский клуб дома встретится с 5 командой чемпионата Реал Сосьедадом. Преимущество "матрасников" по сравнению с Реалом и Барселоной – это два домашних матча и один выезд к аутсайдеру чемпионата.

Календарь Атлетико

Атлетико – Реал Сосьедад

Атлетико – Осасуна

Вальядолид – Атлетико

Следует сказать, что в первом круге Атлетико обыграл всех троих будущих соперников!

В букмекерской компании Favbet именно Атлетико считают фаворитом чемпионской гонки. Получение первого чемпионства с 2014 года букмекеры оценивают коэффициентом 1,68.

Реал или Барселона

Вместе с тем, букмекеры предлагают идентичный коэффициент 3,80 на то, что чемпионом Испании снова станет Реал или же каталонская Барселона.

Реал и Барселона проигрывают Атлетико всего 2 очка. Следует сказать, что оба гранда уже несколько раз упускали возможность вырваться на первую ступеньку. Например, Барселона 29 апреля сенсационно проиграла Гранаде.



Фото ФК Реал

Потерянные 3 очка позволили бы каталонцам сейчас быть первыми. Зато Реал в 35 туре не смог обыграть Севилью. Победа позволила бы команде Зинедина Зидана сравняться с "матрасниками". Также Реал не смог обыграть Бетис и Хетафе.

По сравнению с Атлетико и Барселоной у Реала худший календарь. Кроме двух выездов, "сливочным" придется сыграть против команд, которые претендуют на места в еврокубках.

Календарь Реала

Гранада – Реал

Атлетик – Реал

Реал – Вильярреал

В первом круге Реал сумел обыграть только Гранаду. В матче с Вильярреалом была зафиксирована ничья, а в поединке с Атлетиком – поражение.

Атлетик Бильбао не проигрывает в чемпионате Испании уже 6 матчей. Именно этой команды Реалу и следует остерегаться!

Календарь Барселоны

Леванте – Барселона

Барселона – Сельта

Эйбар – Барселона

Самым серьезным соперником Барселоны на завершении сезона будет не Сельта или Леванте. Барселоне предстоит встретиться с последней командой чемпионата – Эйбаром. "Оружейники" отчаянного пытаются сохранить прописку в элитном дивизионе.

В предыдущих турах Эйбар обыграл Алавес и Хетафе и набрал 29 очков. От спасительного 17 места команду отделяют всего 2 очка. Поэтому в матче с Барселоной может решаться судьба "оружейников", и так просто команда не сдастся.



Фото Getty images

В пользу Эйбара говорит то, что они – единственная команда из последних соперников Барселоны, которая отбирала очки у каталонцев в первом круге. 29 декабря 2020 года команды расписали ничью 1:1.

Наименее мотивированный соперник Барселоны – это Леванте. Команда комфортно расположилась в середине турнирной таблицы и ни на что не претендует. В то же время Сельта еще может побороться за еврокубки, но у команды из Виго не так много шансов.

Севилья

Календарь Севильи

Севилья – Валенсия

Вильярреал – Севилья

Севилья – Алавес

Худшие шансы выиграть Ла Лигу у Севильи. Во-первых, команда Хулена Лопетеги проигрывает Атлетико 6 очков.



Фото ФК Севилья

Во-вторых, в последних турах Севилье придется сыграть против сильных соперников. В частности в последнем туре Севилью ждет встреча с Алавесом, которому приходится отстаивать право остаться в Ла Лиге.

В букмекерской компании Favbet предлагают коэффициент 220 на то, что Севилья в итоге станет чемпионом Испании.

Кроме того, что Севилья должна выиграть все свои матчи, команде нужно надеяться на осечку соперников почти во всех последующих поединках.