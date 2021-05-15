Атлетико Мадрид
"Матрасники" уже длительное время лидируют в испанской Примере. Но подопечные Диего Симеоне сумели растерять гигантский отрыв от конкурентов. Атлетико терял очки, где не должен был этого делать: поражение Атлетику и Леванте, ничья с Бетисом и Хетафе.
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Однако в последних турах команда из Мадрида взялась за голову и продолжает сохранять минимальный отрыв в 2 очка над Реалом и Барселоной.
Фото / Атлетико Мадрид
"Красно-белые" выиграли 4 поединка подряд и не проиграли в принципиальном поединке Барселоне (0:0). Уже в следующем туре Атлетико ждет, вероятно, самое большое испытание, от которого будет зависеть чемпионство.
Мадридский клуб дома встретится с 5 командой чемпионата Реал Сосьедадом. Преимущество "матрасников" по сравнению с Реалом и Барселоной – это два домашних матча и один выезд к аутсайдеру чемпионата.
Календарь Атлетико
- Атлетико – Реал Сосьедад
- Атлетико – Осасуна
- Вальядолид – Атлетико
Следует сказать, что в первом круге Атлетико обыграл всех троих будущих соперников!
Реал или Барселона
- Вместе с тем, букмекеры предлагают идентичный коэффициент 3,80 на то, что чемпионом Испании снова станет Реал или же каталонская Барселона.
Реал и Барселона проигрывают Атлетико всего 2 очка. Следует сказать, что оба гранда уже несколько раз упускали возможность вырваться на первую ступеньку. Например, Барселона 29 апреля сенсационно проиграла Гранаде.
Фото ФК Реал
Потерянные 3 очка позволили бы каталонцам сейчас быть первыми. Зато Реал в 35 туре не смог обыграть Севилью. Победа позволила бы команде Зинедина Зидана сравняться с "матрасниками". Также Реал не смог обыграть Бетис и Хетафе.
По сравнению с Атлетико и Барселоной у Реала худший календарь. Кроме двух выездов, "сливочным" придется сыграть против команд, которые претендуют на места в еврокубках.
Календарь Реала
- Гранада – Реал
- Атлетик – Реал
- Реал – Вильярреал
В первом круге Реал сумел обыграть только Гранаду. В матче с Вильярреалом была зафиксирована ничья, а в поединке с Атлетиком – поражение.
Атлетик Бильбао не проигрывает в чемпионате Испании уже 6 матчей. Именно этой команды Реалу и следует остерегаться!
Календарь Барселоны
- Леванте – Барселона
- Барселона – Сельта
- Эйбар – Барселона
Самым серьезным соперником Барселоны на завершении сезона будет не Сельта или Леванте. Барселоне предстоит встретиться с последней командой чемпионата – Эйбаром. "Оружейники" отчаянного пытаются сохранить прописку в элитном дивизионе.
В предыдущих турах Эйбар обыграл Алавес и Хетафе и набрал 29 очков. От спасительного 17 места команду отделяют всего 2 очка. Поэтому в матче с Барселоной может решаться судьба "оружейников", и так просто команда не сдастся.
Фото Getty images
В пользу Эйбара говорит то, что они – единственная команда из последних соперников Барселоны, которая отбирала очки у каталонцев в первом круге. 29 декабря 2020 года команды расписали ничью 1:1.
Наименее мотивированный соперник Барселоны – это Леванте. Команда комфортно расположилась в середине турнирной таблицы и ни на что не претендует. В то же время Сельта еще может побороться за еврокубки, но у команды из Виго не так много шансов.
Севилья
Календарь Севильи
Севилья – Валенсия
Вильярреал – Севилья
Севилья – Алавес
Худшие шансы выиграть Ла Лигу у Севильи. Во-первых, команда Хулена Лопетеги проигрывает Атлетико 6 очков.
Фото ФК Севилья
Во-вторых, в последних турах Севилье придется сыграть против сильных соперников. В частности в последнем туре Севилью ждет встреча с Алавесом, которому приходится отстаивать право остаться в Ла Лиге.
Кроме того, что Севилья должна выиграть все свои матчи, команде нужно надеяться на осечку соперников почти во всех последующих поединках.