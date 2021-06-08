У цьому сезоні в хокейній лізі чемпіонів (ХЛЧ) мало виступити 32 клуби. Запрошення від організаторів отримала і мінська Юність як чемпіон Білорусі.
Та вже після того, як відбулося жеребкування, керівництво ХЛЧ вирішило відкликати запрошення для Юності. Своє рішення вони аргументували ситуацією в Білорусі останнім часом. Головна – відсутність авіасполучення з країною та безпека учасників під час подорожі туди.
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"Вже зараз оголошено про призупинення польотів до Білорусі щонайменше до кінця жовтня. І непередбачуваним є те, що буде в майбутньому. При цьому необхідною умовою для змагання є, щоб команди, вболівальники, організатори та наші партнери могли подорожувати та почувалися в безпеці. На жаль, зараз це неможливо виконати під час поїздок до Білорусі", – йдеться в заяві ХЛЧ.
Відтак Юність виключили з турніру. Хто посяду місце білоруської команди – поки невідомо.
Чому до Білорусі не літають літаки
- 23 травня в Білорусі екстрено посадили літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Для того, щоб посадити літак, в повітря підняли винищувач. Офіційна причина, чому літак здійснив екстрену посадку в Мінську – повідомлення про вибухівку на борту літака.
- Однак згодом стало відомо, що на борту літака перебував опозиційний блогер Роман Протасевич. Він разом зі своєю дівчиною поверталися з відпочинку. Журналіст вже давно мешкає у Польщі, адже у Білорусі він оголошений у розшук. Після приземлення літака, їх затримали.
- Такий вчинок білоруської сторони обурив світ, адже це є порушенням Чиказької конвенції 1944 року. Задля безпеки своїх пасажирів, авіакомпанії почали прокладати маршрути, обходячи Білорусь. А згодом Євросоюз заборонив літакам з ЄС літати над Білоруссю.
- На цьому обмеження не закінчилися – білоруським авіакомпаніям заборонили літати в Євросоюз.