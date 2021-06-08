У цьому сезоні в хокейній лізі чемпіонів (ХЛЧ) мало виступити 32 клуби. Запрошення від організаторів отримала і мінська Юність як чемпіон Білорусі.

Та вже після того, як відбулося жеребкування, керівництво ХЛЧ вирішило відкликати запрошення для Юності. Своє рішення вони аргументували ситуацією в Білорусі останнім часом. Головна – відсутність авіасполучення з країною та безпека учасників під час подорожі туди.

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"Вже зараз оголошено про призупинення польотів до Білорусі щонайменше до кінця жовтня. І непередбачуваним є те, що буде в майбутньому. При цьому необхідною умовою для змагання є, щоб команди, вболівальники, організатори та наші партнери могли подорожувати та почувалися в безпеці. На жаль, зараз це неможливо виконати під час поїздок до Білорусі", – йдеться в заяві ХЛЧ.

Відтак Юність виключили з турніру. Хто посяду місце білоруської команди – поки невідомо.

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