Чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов впервые будет защищать титул в Украине

Украинец Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) впервые будет защищать титул WBO Oriental в первом среднем весе. Защиту он будет проводить в Украине 17 июля.

Предыдущий бой Дмитрий Митрофанов провел в декабре 2020 года, победив Асинью Байфилда единогласным решением судей. Эта победа принесла Дмитрию первый титул в профессиональной карьере – WBO Oriental в первом среднем весе и 15-ю позицию в рейтинге WBO.

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Теперь 17 июля в комплексе "Equides Сlub" (село Лесники, Киевская область) Дмитрий Митрофанов впервые будет защищать свой чемпионский титул. Кто будет его соперником – пока не сообщается.

Не менее ярким обещает быть андеркард. На ринг выйдут непобедимый "Рыжий лев" из Одессы Василий Чеботарь (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) и Хусейн Байсангуровы (18-1-0, 16 КО) и другие.

На профи-ринге Дмитрий провел 11 поединков, получил 10 побед, 5 из которых нокаутами.

За его плечами блестящая любительская карьера – обладатель золота Универсиады, бронзовый призер чемпионата Европы, Чемпион Украины, участвовал во Всемирной серии бокса в составе легендарных "Украинских атаманов" и "Мексико Сити Геррерос".

Профессиональный дебют Митрофанова состоялся в октябре 2017 года в США, где он одержал победу техническим нокаутом над местным боксером Брэндоном Меддоксом.