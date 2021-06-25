Попередній бій Дмитро Митрофанов провів у грудні 2020 року, перемігши Асінью Байфілда одноголосним рішенням суддів. Ця перемога принесла Дмитрові перший титул у професійній кар'єрі – WBO Oriental у першій середній вазі та 15-ту позицію в рейтингу WBO.

Варте уваги Чи зможе Ломаченко реабілітуватися після поразки Лопесу: прогноз на бій з Накатані

Тепер 17 липня в комплексі "Equides Сlub" (село Лісники, Київська область) Дмитро Митрофанов вперше захищатиме свій чемпіонський титул. Хто буде його суперник – поки не повідомляється

Не менш яскравим обіцяє бути андеркард. У ринг вийдуть непереможний "Рудий лев" з Одеси Василь Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО) та інші.

На профі-ринзі Дмитро провів 11 поєдинків, одержав 10 перемог, 5 з яких нокаутами.

За його плечима блискуча любительська кар'єра – володар золота Універсіади, бронзовий призер чемпіонату Європи, Чемпіон України, брав участь у Всесвітній серії боксу в складі легендарних "Українських отаманів" та "Мексико Сіті Геррерос".

Професійний дебют Митрофанова відбувся в жовтні 2017 року в США, де він одержав перемогу технічним нокаутом над місцевим боксером Брендоном Меддоксом.