"Прилет КАБа был за 3-4 метра": чемпион Украины чудом спасся во время обороны Авдеевки

С начала полномасштабной агрессии России многие спортсмены присоединились в ряды ВСУ. Среди них чемпион Украины по практической стрельбе Станислав Скачков.

В рамках проекта “Эпизоды войны” Станислав Скачков рассказал об одном из случаев, который чуть не стоил ему и собратьям жизни. События происходили во время героической обороны Авдеевки.

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После прилета все здания просто сдуло

На войне Станислав получил специальность оператора ударных авиационных комплексов. Во время одного из выездов его подразделение подбило несколько танков, БМП и расчет БПЛА. После удачного выполнения боевого задания ребята получили приказ от командования выехать в район Дач под Авдеевкой.

На месте группа бойцов обосновалась в подвале и ожидала цели. Враг постоянно бомбил Авдеевку КАБами, один из них упал совсем рядом.

Я сидел на мониторах, слева от меня сидел наш инженер, остальные экипажа – отдыхала. КАБ при прилете где-то рядом имеет характерный звук хруста. В этот раз я услышал этот звук слишком четко и успел только отвернуть лицо к стене. Потемнело в глазах на несколько секунд,

– вспомнил Станислав.

Боец заметил, что вместо кресла, на котором сидел инженер, лежала огромная глыба.

"Включив фонарь, я начал анализировать обстоятельства: инженер лежал на полу вместе с креслом. Как оказалось потом, это кресло спасло ему здоровье, потому что приняло основной удар второй глыбы, которая откололась от стены. А остальные экипажа были невредими, хотя и с контузиями. Немного придя в себя, поняли, что вход в подвал завалило.

Повезло, что на входе в подвал стояли металлические прутья, которыми привалило часть входа и был небольшой пробел, в который можно было просунуть руку. Просунув руку с телефоном, я снял видео. И только после этого мы поняли, как нам повезло... Прилет КАБа был примерно за 3-4 метра до нашего подвала. Все здания, которые были вокруг, просто сдуло", – рассказал Скачков.

Почти два часа украинские бойцы раскапывали вход в подвал. После этого они дождались сумерек и вместе со своим оборудованием выехали из Авдеевки.

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