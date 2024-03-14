В рамках проєкту "Епізоди війни" Станіслав Скачков розповів про один з випадків, який мало не вартував йому та побратимам життя. Події відбувалися під час героїчної оборони Авдіївки.

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Після прильоту всі будівлі просто здуло

На війні Станіслав отримав фах оператора ударних авіаційних комплексів. Під час одного з виїздів його підрозділ підбив декілька танків, БМП та розрахунок БПЛА. Після вдалого виконання бойового завдання хлопці отримали наказ від командування виїхати в район Дач під Авдіївкою.

На місці група бійців облаштувалася у підвалі та очікувала цілі. Ворог постійно бомбардував Авдіївку КАБами, один з них поцілив зовсім поруч.

Я сидів на моніторах, зліва від мене сидів наш інженер, решта екіпажу – відпочивала. КАБ при прильоті десь поряд має характерний звук хрусту. В цей раз я почув цей звук занадто чітко та встиг тільки відвернути обличчя до стіни. Потемніло в очах на декілька секунд,

– пригадав Станіслав.

Боєць помітив, що замість крісла, на якому сидів інженер, лежала величезна брила.

"Включивши ліхтар, я почав аналізувати обставини: інженер лежав на підлозі разом з кріслом. Як виявилось потім, це крісло врятувало йому здоров'я, тому що прийняло основний удар другої брили, яка відкололась від стіни. А решта екіпажу була неушкоджена, хоч і з контузіями. Трохи отямившись, зрозуміли, що вхід в підвал завалило.

Пощастило, що на вході в підвал стояли металеві прути, якими привалило частину входу і була невелика прогалина, в яку можна було просунути руку. Просунувши руку з телефоном, я зняв відео. І тільки після цього ми зрозуміли, як нам пощастило… Приліт КАБа був приблизно за 3-4 метри до нашого підвалу. Всі будівлі, які були навколо, просто здуло", – розповів Скачков.

Майже дві години українські бійці розкопували вхід у підвал. Після цього вони дочекалися сутінків та разом зі своїм обладнанням виїхали з Авдіївки.

Раніше ми розповідали про старшого солдата батальйону "Свобода" Володимира з позивним "Гул", який врятував побратимів під Бахмутом. У мирний час воїн працював тренером з фітнесу та грав в американський футбол.