Это событие не осталось без внимания со стороны украинской команды Vermin Formula, которая специализируется на работе с пилотами по симрейсингу и проводит с ними тесты на реальном формульном болиде Formula Renault 2.0 в Европе. За победу в Чемпионате Украины команда Vermin Formula пригласила Артема Хорольского провести тесты во Франции на легендарной трассе Magny-Cours, где еще совсем недавно проходили этапы Формулы-1 и побеждал Михаэль Шумахер.

Артем заканчивает сессию с лучшим временем 1:41,4. Это всего на 3 секунды медленнее, чем время профессиональных пилотов, которые работали на трассе в тот день, при том что они использовали свежие комплекты резины, что дает возможность "сбросить" до полторы секунды с круга. Феноменальный результат как для пилота, который впервые в жизни сел за руль "формулы". Хотя Артем не новичок – за его плечами 10 лет в симрейсинге в плотной борьбе с лучшими мировыми пилотами.

О болиде Formula Renault 2.0. Монокок изготовлен итальянским ателье Tatuus и имеет серийный номер 247. Двигатель Renault Sport специально подготовлен для "формул", имеет объем 2 литра и мощность свыше 210 лошадиных сил. Коробка передач семиступенчатая. Вес болида всего 600 килограммов, и он достигает максимальной скорости в 240 км/ч.

"Сразу по выезду из пит-лейн я был поражен динамикой болида, которая обусловлена его малым весом. Но как только я добрался до первой точки торможения, впечатления от разгона отошли на задний план – я был в восторге от возможностей этого болида тормозить. Далее несколько кругов на адаптацию, и я был готов к работе на треке с траекториями, точками торможения и в целом – над достижением быстрого времени на круге", – поделился впечатлениями Артем Хорольский.

"Перед выездом на свою сессию я обратил внимание на время других пилотов и получил ориентир в виде среднего времени 1:46,5 и был приятно удивлен, когда после пятого круга я включил панель приборов, на которой отображается время, и увидел значения 1:44,0. С этого момента мое время начало только улучшаться. В конце первой сессии мое лучшее время было уже 1:42,5. проанализировав телеметрию, я выехал на вторую сессию, зная, что смогу «снять» еще секунду-полторы. И, собственно, сразу взялся за дело. 1:42,0, 1:41,7, 1:41,4... К сожалению, поехать быстрее мне так и не удалось, потому что в результате сложных погодных условий (на протяжении обеих сессий накрапывал дождик) я так и не смог "собрать" чистый круг. Ведь каждый раз я допускал ошибки и проскальзывал ли в одном или в другом повороте, в том числе и на своем лучшем круге", – рассказал гонщик.

"Мы очень рады пригласить украинского чемпиона по виртуальным гонкам на реальный автодром, чтобы он смог показать свой талант. И тут Артем не подвел – мне это напомнило, как совсем неизвестного на то время Кими Райкконена пригласили на первые тесты "формулы", и он мгновенно начал объезжать опытных пилотов. Так было и с Артемом – с первых кругов впечатляющий время. Этот пример наглядно демонстрирует, что в Украине есть таланты, есть свои Фестаппени. Реальный автоспорт очень дорог, но виртуальные гонки, как оказалось, могут дать превосходный базовый опыт подготовки, который мгновенно можно реализовать на трассе. И это особенно актуально для реалий Украины. Развитие сімрейсингу позволит нашим пилотам засиять в мировых чемпионатах, тем более, что в этом году дисциплина виртуальных гонок стала официальной на Олимпийских Играх", – отметил руководитель Vermin Formula Вячеслав Потапенко.