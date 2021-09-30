Ця подія не залишилася без уваги з боку української команди Vermin Formula, яка спеціалізується на роботі з пілотами із сімрейсингу та проводить із ними тести на реальному формульному боліді Formula Renault 2.0 в Європі. За перемогу в Чемпіонаті України команда Vermin Formula запросила Артема Хорольського провести тести у Франції на легендарній трасі Magny-Cours, де ще зовсім нещодавно проходили етапи Формули-1 та перемагав Міхаель Шумахер.

Артем закінчує сесію з найкращим часом 1:41,4. Це всього на 3 секунди повільніше за час професійних пілотів, які працювали на трасі в той день, при тому що вони використовували свіжі комплекти гуми, що дає можливість "скинути" до півтори секунди з кола. Феноменальний результат як для пілота, який уперше в житті сів за кермо "формули". Хоча Артем не новачок – за його плечима 10 років у сімрейсингу в щільній боротьбі з кращими світовими пілотами.

Про болід Formula Renault 2.0. Монокок виготовлений італійським ательє Tatuus та має серійний номер 247. Двигун Renault Sport спеціально підготовлений для "формул", має об’єм 2 літри та потужність понад 210 кінських сил. Коробка передач семиступенева. Вага боліду всього 600 кілограмів, і він досягає максимальної швидкості у 240 км/г.

"Відразу по виїзду з піт-лейн я був вражений динамікою боліду, яка обумовлена його малою вагою. Але щойно я дістався до першої точки гальмування, враження від розгону відійшли на задній план – я був у захваті від можливостей цього боліду гальмувати. Далі кілька кіл на адаптацію, і я був готовий до роботи на треку з траєкторіями, точками гальмування і вцілому – над досягненням швидкого часу на колі", – поділився враженнями Артем Хорольський.

"Перед виїздом на свою сесію я звернув увагу на час інших пілотів і отримав орієнтир у вигляді середнього часу 1:46,5 і був приємно здивований, коли після п’ятого кола я увімкнув панель приладів, на якій відображається час, і побачив значення 1:44,0. З цього моменту мій час почав лише покращуватися. Наприкінці першої сесії мій найкращий час був уже 1:42,5. Проаналізувавши телеметрію, я виїхав на другу сесію, знаючи, що зможу «зняти» ще секунду-півтори. І, власне, одразу взявся за справу. 1:42,0, 1:41,7, 1:41,4… На жаль, поїхати швидше мені так і не вдалося, тому що внаслідок складних погодних умов (протягом обох сесій накрапав дощик) я так і не спромігся "зібрати" чисте коло. Адже кожного разу я припускався помилок та просковзував чи в одному чи в іншому повороті, у тому числі й на своєму найкращому колі", – розповів гонщик..

"Ми дуже раді запросити українського чемпіона з віртуальних перегонів на реальний автодром, щоби він зміг показати свій талант. І тут Артем не підвів – мені це нагадало, як зовсім невідомого на той час Кімі Райкконена запросили на перші тести "формули", і він миттєво почав об’їжджати досвідчених пілотів. Так було й з Артемом – з перших кіл вражаючий час. Цей приклад наочно демонструє, що в Україні є таланти, є свої Фестаппени. Реальний автоспорт дуже дорогий, але віртуальні гонки, як виявилося, можуть дати чудовий базовий досвід підготовки, який миттєво можна реалізувати на трасі. І це особливо актуально для реалій України. Розвиток сімрейсингу дозволить нашим пілотам засяяти у світових чемпіонатах, тим більше, що в цьому році дисципліна віртуальних гонок стала офіційною на Олімпійських Іграх", – відзначив керівник Vermin Formula В’ячеслав Потапенко.