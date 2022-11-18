Война против российских захватчиков продолжает уносить жизни представителей спортивного сообщества Украины. 8 ноября 2022 года на Донбассе погиб воин ВСУ и мастер спорта по академической гребле Роман Минаков.

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Роман – мастер спорта Украины по академической гребле. Он был воспитанником ДЮСШ "Колос" Вольнянского района Запорожской области. Его первыми тренерами были Сиряченко Валерий Иванович и Гапоненко Владимир Филиппович. Минаков был многократным чемпионом Украины среди молодежи, а также участником чемпионата мира среди молодежи.

С первых дней войны Роман встал на защиту родного государства. Погибшему герою было всего 29 лет.

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