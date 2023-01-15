Самый опасный нокаутер ММА потерял чемпионский пояс UFC и покинул промоушен

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну решил покинуть организацию. Бойцу предлагали очень выгодный контракт, однако он не согласился на предложенные условия.

Президент UFC Дана Уайт объяснил решение Фрэнсиса Нганну покинуть организацию. По мнению бизнесмена, у "Хищника" были причины покинуть промоушен и отказаться от защиты чемпионского титула.

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Травма или легкие деньги? Что заставило Нганну покинуть UFC

У Нганну была сложная травма, из-за которой он не сумел вовремя подготовиться к титульному бою. Поэтому у организации не было возможности затягивать с поединком за чемпионское звание.

"Даже сейчас он весит более 135 килограммов. У него только что была операция на колене. Он не прошел тренировочный лагерь. Нганну не знает, что будет с его коленом, он не молодеет. Я даже не уверен, что он был готов драться в марте. Мы не можем продолжать тормозить дивизион, пытаясь договориться с этим парнем. Мы пытались сделать этот бой, но он думает, что он имеет большие возможности за пределами UFC с соперниками уровнем ниже", – сказал Уайт.

Президент UFC считает, что Нганну решил подзаработать денег в более слабых промоушенах, где нет сильных соперников.

Тебе предлагают подраться с лучшим бойцом всех времен. Ты можешь стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории компании или можешь драться еще за большие деньги с кем-то более низким уровнем. Вы можете задать этот вопрос Фрэнсису, но мое мнение таково: это не первый раз, когда происходит подобное,

– заявил президент UFC.

Заметим, что за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе сразятся Джон Джонс и Сирил Ган. Их поединок состоится 4 марта.

Карьера Нганну