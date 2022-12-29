Чемпион мира мечтает вернуться в Серию А: экс-игроку Металлиста надоело в Испании

Аргентинский вингер Алехандро "Папу" Гомес планирует во время зимнего трансферного окна сменить клубную прописку. Один из героев Мундиаля ждет интересное предложение.

Футболисты сборной Аргентины стали триумфаторами чемпионата мира 2022 в Катаре. На обладателей золотых наград Мундиаля устроили настоящую охоту гранды европейского футбола.

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Обратно в Серию А

И хотя Алехандро Гомес не играл первых ролей в команде Лионеля Скалони, вингер тоже планирует сменить клуб. Тем более что у 34-летнего вингера возник конфликт с главным тренером Севильи Хорхе Сампаоли.

По сообщению известного инсайдера Николы Скиры, у экс-игрока харьковского Металлиста есть желание вернуться в Серию А. Звездный футболист ярко провел часть своей карьеры в чемпионате Италии, поэтому этот вариант у него в приоритете.

Гомес на ЧМ-2022

34-летний вингер Севильи на ЧМ-2022 сыграл всего один матч.

В поединке 1/8 финала против Австралии (2:1) аргентинец сыграл 50 минут.

Из-за полученной травмы Гомес не смог помочь своим партнерам по сборной в следующих поединках.

Всего он провел за Аргентину 17 матчей, в которых забил 3 гола.

, что до перехода в Металлист, Гомес защищал цвета Катаньи, где провел 111 матчей и забил 18 голов. После непродолжительного украинского этапа карьеры Папу вернулся в Серию А. Аргентинец был на ведущих ролях в Аталанте, где играл вместе с нашим Русланом Малиновским. За бергамасков Гомес забил 59 голов в 252 матчах.