Чемпион мира мечтает вернуться в Серию А: экс-игроку Металлиста надоело в Испании
Источник:твиттер Никогда Скиры
Аргентинский вингер Алехандро "Папу" Гомес планирует во время зимнего трансферного окна сменить клубную прописку. Один из героев Мундиаля ждет интересное предложение.
Футболисты сборной Аргентины стали триумфаторами чемпионата мира 2022 в Катаре. На обладателей золотых наград Мундиаля устроили настоящую охоту гранды европейского футбола.
Читайте также Не захотели подыгрывать власти: Месси и Ко отказались посетить президентский дворец
Обратно в Серию А
И хотя Алехандро Гомес не играл первых ролей в команде Лионеля Скалони, вингер тоже планирует сменить клуб. Тем более что у 34-летнего вингера возник конфликт с главным тренером Севильи Хорхе Сампаоли.
По сообщению известного инсайдера Николы Скиры, у экс-игрока харьковского Металлиста есть желание вернуться в Серию А. Звездный футболист ярко провел часть своей карьеры в чемпионате Италии, поэтому этот вариант у него в приоритете.Напомним, что до перехода в Металлист, Гомес защищал цвета Катаньи, где провел 111 матчей и забил 18 голов. После непродолжительного украинского этапа карьеры Папу вернулся в Серию А. Аргентинец был на ведущих ролях в Аталанте, где играл вместе с нашим Русланом Малиновским. За бергамасков Гомес забил 59 голов в 252 матчах.
Гомес на ЧМ-2022
- 34-летний вингер Севильи на ЧМ-2022 сыграл всего один матч.
- В поединке 1/8 финала против Австралии (2:1) аргентинец сыграл 50 минут.
- Из-за полученной травмы Гомес не смог помочь своим партнерам по сборной в следующих поединках.
- Всего он провел за Аргентину 17 матчей, в которых забил 3 гола.